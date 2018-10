Grupos de WhatsApp son una extensión del trabajo, pero con límites

Marco Antonio Jáuregui nunca se imaginó que por enviar una nota de voz al grupo laboral de WhatsApp ‘Distribuciones Cúcuta’ de Nutresa lo sancionarían por cinco días. Su reacción fue interponer una acción de tutela pues, según él, se afectó su derecho a la intimidad al usar el audio como prueba para penalizarlo. Por su parte, la compañía argumentó que el empleado invitaba a otros a incumplir con sus obligaciones.

La Corte Constitucional estudió el caso y, esta semana, falló en contra del demandante. El alto tribunal determinó que el derecho fundamental no fue vulnerado porque el grupo en el que envió los mensajes estaba conformado por personas de la empresa y en él se trataban asuntos laborales. En este tema “se pasó a la esfera de lo público en la conversación, diferente a otras esferas como las familiares o personales que hacen parte de la intimidad”, asegura Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Cabe aclarar que en una sentencia del 2016, el tribunal estableció que la información debía clasificarse como pública, privada, semiprivada y reservada.



Tal como argumenta Andrés Felipe Contreras, coordinador de investigación de derecho informático de la Universidad Externado, el derecho a la intimidad y la privacidad es el límite para actuar en este tipo de redes. Por ejemplo, “la protección de los datos personales, la no manipulación de la información y la no vigilancia de las comunicaciones” son la garantía para que no se vulneren esos derechos.



Pero en el caso de Jáuregui, la Corte establece que no hay “intromisiones ilegítimas del empleador”, según explica Contreras. El tribunal determinó que la información compartida era semiprivada porque impactó un grupo específico, tenía un fin laboral y las personas que la recibieron eran compañeros de la empresa.



Sin embargo, como indica Santiago Martínez, gobernador del Colegio de Abogados de Colombia y profesor universitario, la decisión no significa que se les dé poder a los empleadores para usar la información, sino que busca que “tanto ellos como los trabajadores entiendan que cuando se usan este tipo de medios, están exponiendo sus ideas de manera semipública”.

Los límites

Expertos coinciden en que WhatsApp se convirtió en una herramienta más de trabajo y debe ser tratada como cualquier llamada telefónica, videoconferencia o relación presencial. De hecho, para Martínez “es un espacio virtual que extiende las relaciones laborales”.

Entonces, se deben establecer los parámetros necesarios y definir cuál es el marco que regula las acciones y las dinámicas de los integrantes del grupo. En caso de que esto no se plantee en un primer momento, “los límites se vuelven difusos y empiezan las controversias internas”, como afirma José Luis Vahos, coordinador del área de comunicación organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.



Ahora bien, aunque la sentencia de la Corte no establece cómo deben actuar los trabajadores en la plataforma digital, varios analistas han interpretado que hay que definir las reglas de juego en los espacios virtuales, entre los miembros de las empresas. “Cuando no se aclara que un espacio que se asume como informal será usado para una relación formal, se presentan problemas de comunicación”, afirma Vahos.



En primer lugar, es fundamental que cada persona entienda qué vinculación tiene con sus empleadores, es decir, revisar si el tipo de contrato es por prestación de servicios, de confianza, académico, a término fijo o indefinido, pues esto ayuda a determinar qué tan válido es que los jefes escriban en horarios no laborales o los trabajadores contesten fuera de su jornada.



“Si dentro del contrato se aclara que es inherente a sus funciones que el trabajador deba estar disponible en el medio, como un médico, es válido que se comuniquen en horarios no laborales. Pero, si no está especificado y le piden ejercer funciones de su trabajo regular, se podría entender como una asignación en horas extras y se debe remunerar”, indica Santiago Martínez.



En segundo lugar, los expertos aclaran que lo enviado a través de WhatsApp puede servir como material probatorio en hechos de acoso, persecución, renuncia o despido. Pero hay que tener en cuenta la cadena de custodia, es decir, “el procedimiento para verificar que las conversaciones sean veraces”, afirma Jaramillo.



Además, Martínez explica que para que el empleador pueda tomar como prueba las conversaciones en WhatsApp, debe basarse “en criterios como la proporcionalidad de la medida, la necesidad, la no afectación de la dignidad del trabajador y la finalidad”.

Por último, en las organizaciones se definen las políticas de comportamiento con las herramientas de trabajo, para que sean coherentes con el contexto laboral. “Además de WhatsApp, las empresas tienen otros mecanismos para mensajería instantánea. Lo más sano es establecer unas políticas claras del uso de los grupos, desde el principio”, puntualiza Vahos.

En el mundo

La regulación del comportamiento en las redes sociales no es nueva: Francia, en el 2016, con la ley El Khomri, e Italia en el 2017, con la reforma Jobs Act, establecieron el derecho a la desconexión para que las empresas regulen el uso de los medios digitales con la finalidad de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores.



Para Jaramillo, Colombia está lejos de tomar estas medidas porque “hay una tasa de sindicalización baja y tiene un modelo que carece de esquemas de protección en la era de la revolución de la tecnología”.

Recomendaciones para los grupos de WhatsApp

1. En el grupo deben estar solo las personas que van a interactuar.



2. Defina el propósito y la finalidad del grupo.



3. Aclare si la información que se va a compartir es confidencial o de carácter reservado.



4. El comportamiento y el tono de los mensajes deben ser acordes con el contexto de la empresa.



5. Establezca qué tipo de archivos y mensajes están restringidos.



