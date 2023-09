En el mundo de la inteligencia artificial, los avances tecnológicos son constantes y, en este contexto, se ha presentado GPT-4, la cuarta generación de modelos de procesamiento de lenguaje natural desarrollada por OpenAI.

De acuerdo con el portal web 'Xataka', GPT-4 es actualmente la última versión de GPT, que ha sido lanzada el 14 de marzo del 2023.



Sobre este nuevo sistema, OpenAI afirma que es mucho más creativo y colaborativo que sus predecesores, y que puede resolver con una mayor precisión problemas difíciles, ya que han seguido entrenándolo para que tenga un conocimiento general más amplio que su predecesor.

Como se conocía, ChatGPT utiliza GPT-3 como su motor para generar contenido escrito a partir de comandos de texto. Ahora, con la llegada de GPT-4, se ha ampliado su capacidad para recibir tanto texto como imágenes como entrada y, a partir de esta información, generar respuestas en forma de texto.

Chat GPT-4 tiene un 40 % más de probabilidades de brindar respuestas veraces, gracias a los esfuerzos de los investigadores de OpenAI. Foto: EFE/iStock

Chat GPT4: características

Según el portal web 'Genbeta', GPT-4 es un modelo que se caracteriza por una gran complejidad y que es capaz de trabajar con más de 25 mil palabras para poder tener conversaciones en un contexto mucho más amplio evitando que se pierda en mitad de una charla.

Además, ha sido entrenado para poder mantener conversaciones en cualquier idioma, debido a que su algoritmo es capaz de analizar y comprender todos los textos que se le presenten, lo que le permite ser políglota en cuanto a la interacción con los usuarios.



Sin embargo, lo más destacado de esta cuarta generación de Chat GPT es su capacidad para trabajar con imágenes. A diferencia de los chats convencionales, esta nueva generación de IA puede procesar y responder a través de imágenes, lo que representa una gran innovación en el campo de la Inteligencia Artificial.

Las limitaciones de Chat GPT-4

El portal web 'Bismart' indica que, después de presentar el nuevo modelo y detallar sus mejoras, OpenAI también ha reconocido ciertas limitaciones del mismo. Al igual que las versiones previas de GPT, el último modelo todavía enfrenta desafíos en cuanto a "los sesgos sociales, las alucinaciones y las indicaciones adversas", según ha mencionado OpenAI.

Cuando se habla de alucinaciones, el desarrollador se refiere a las respuestas inexactas o inventadas que GPT-3 y GPT-3.5 solían proporcionar cuando no tenían una respuesta real para la pregunta planteada por el usuario.



Lo anterior, ha sido un problema que los investigadores de OpenAI han estado abordando y han logrado mejorar significativamente en el Chat GPT-4. Según aseguran, GPT-4 tiene un 40 % más de probabilidades de ofrecer respuestas verídicas en comparación con GPT-3.5, lo que refleja el esfuerzo realizado para minimizar este tipo de errores.

No obstante, es importante que los usuarios tengan en cuenta que Chat GPT-4 no es infalible y, al igual que sus versiones anteriores, puede cometer errores o proporcionar respuestas inexactas en ciertos casos.

Chat GPT-4 está diseñado para tener una mejor comprensión del contexto de las preguntas. Foto: ISTOCK

Las nuevas capacidades de Chat GPT-4

1. Chat GPT-4 y las imágenes: GPT-4 es un modelo de lenguaje avanzado que no solo procesa texto, sino que también entiende y trabaja con imágenes y otros elementos multimedia. Puede responder preguntas sobre imágenes, generar descripciones y analizarlas.



2. Mejor en programación: a diferencia de GPT-3, Chat GPT-4 sobresale en programación. Puede crear y programar juegos desde cero, incluso si el usuario no tiene conocimientos de programación.



3. Comprende el humor: GPT-4 tiene una mejor comprensión del humor y puede contar chistes de manera más efectiva. También puede analizar imágenes graciosas y explicar por qué son humorísticas.



Es fundamental tener en cuenta las limitaciones y las posibilidades de errores, para utilizar esta herramienta con precaución y no depender completamente de sus respuestas.

ChatGPT llega a los smartphones



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

