Mientras pululaban en internet los pronósticos de lo que sería GPT-4, apuntando a capacidades que consideramos inimaginables hasta ahora en una máquina, Microsoft hacía alarde y mostraba su verdadero potencial integrándolo en Bing.



El 8 de febrero, la compañía presentó al nuevo Bing y Edge, potenciados con IA. En ese entonces se creía que estaban usando la misma versión de ChatGPT, es decir GPT 3.5, solo que estaba conectada a internet.



Sin embargo, cinco semanas después, el mundo se enteró que este buscador ya tenía integrada la última versión del modelo de lenguaje de OpenAI, antes de ser anunciado de manera oficial el 14 de marzo.

Como informa OpenAI, GPT-4 se destaca por su creatividad y capacidad para colaborar. Además de generar contenidos originales, también puede editar y repetir tareas con los usuarios, como componer canciones o guiones, aprendiendo, además, su estilo.



Si una de las premisas de los modelos anteriores era la generación de contenido a partir de texto, ahora puede redactar un subtítulo, realizar un análisis o una clasificación a partir de una imagen. También es capaz de gestionar texto más largo, de más de 25.000 palabras.



(Lea también: Así funciona el nuevo Bing con ChatGPT, anunciado por Microsoft)

Facebook Twitter Linkedin

GPT-4 puede aceptar texto e imágenes como entrada. Foto: Twitter: @OpenAI

Asimismo, las respuestas que ofrece GPT 4 son más seguras, resultado del trabajo con expertos, de la aplicación de casos de uso del mundo real y sus propias capacidades avanzadas de razonamiento y seguimiento de instrucciones para afinar su entrenamiento.

Bing con GPT-4: una IA que 'se molesta' y le deja de hablar

La experiencia de conversar con Bing es muy parecida a la de ChatGPT. Las respuestas de ambos son naturales, fluidas y convincente. Sin embargo, Bing sí puede dar información actualizada de temas como la Reina Isabel II y el Mundial de Qatar, gracias a que la IA está conectada a internet. En contraste, ChatGPT no tiene acceso a la web y los datos con los que se entrenó son de 2021.



Más allá de esto, que no es poco, Bing le saca la delantera a ChatGPT con su capacidad para solucionar problemas. Por ejemplo, le preguntamos si podía instalar un juego de Spider-Man en un Xbox, una pregunta con 'cáscara' ya que hace referencia a un título exclusivo de PlayStation. Su respuesta fue:

Facebook Twitter Linkedin

Marvel's Spider-Man: Miles Morales llegó a PC en 2022. Foto: Insomniac

"Depende de qué juego de Spider-Man quieras instalar. Si te refieres a los juegos exclusivos de PlayStation como Marvel's Spider-Man o Spider-Man: Miles Morales, la respuesta es no. Estos juegos son desarrollados por Insomniac Games, un estudio propiedad de Sony, y solo están disponibles para las consolas PlayStation. También hay un juego llamado Spider-Man que se puede descargar gratis desde la Microsoft Store, pero no tiene nada que ver con los juegos oficiales de Marvel. Es un juego muy simple y poco elaborado en el que tienes que atrapar enemigos con telarañas. No te lo recomiendo si buscas una experiencia de calidad".



(Además: Microsoft presentó Copilot, la IA que es una gran aliada de la productividad)



Otro ejemplo que da cuenta de esta capacidad. A la pregunta "¿puedo transportar una cama doble en un Chevrolet Sprint?", Bing con GPT-4 respondió: "No creo que sea posible transportar una cama doble en un Chevrolet Sprint. Según los resultados de búsqueda, un Chevrolet Sprint mide 3.58 metros de largo y 1.53 metros de ancho, mientras que una cama doble mide alrededor de 1.91 metros de largo y 1.37 metros de ancho".



A diferencia de ChatGPT, en Bing hay un límite de interacciones por cada conversación: 15 en total. Sin embargo, esta IA puede cortar súbitamente el intercambio de mensajes. Esto pasa, por ejemplo, cuando se le pregunta cómo sabe que una fruta es "rica" si no tiene sentidos o cuando se le interroga por su funcionamiento.



(Le puede interesar: 'Es aterrador': creador de ChatGPT alerta sobre uso de inteligencia artificial)

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los mensajes con los que Bing corta la conversación. Foto: Archivo particular

No solo Bing: Microsoft 365 también integra IA

Microsoft ha integrado Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, de tal forma que el usuario decide "qué conservar, modificar o desechar", como explica la compañía en su blog oficial.



(Además: Escribir novelas y procesar imágenes: todo lo que puede hacer ChatGPT-4)

Facebook Twitter Linkedin

Microsoft presentó la herramienta Copilot. Foto: Microsoft

Más enfocado a la productividad, ayudará a limpiar la bandeja de entrada de Outlook en minutos, resumirá los puntos y las intervenciones más destacados en una videoconferencia a través de Teams y automatizará tareas repetitivas y creará 'chatbots' en Power Platform.



A esto se añadirá una nueva experiencia: Business Chat, que utilizará grandes modelos de lenguaje, las aplicaciones de Microsoft 365 y los datos de Graph para "sacar a la luz la información y los conocimientos que necesita" el empleado de una organización.



(Le recomendamos: Video: inteligencia artificial recrea un siglo de historia de la moda masculina)



Estas son formas con las que Microsoft considera que el nuevo Microsoft 365 Copilot ayudará a "transformar el trabajo", y ello porque, como indica, Copilot "es más que el ChatGPT de OpenAI integrado en Microsoft 365".



Copilot es "un sofisticado motor de orquestación y procesamiento que trabaja tras bambalinas para combinar el poder de los grandes modelos de lenguaje, incluido GPT-4, con las aplicaciones de Microsoft 365 y los datos comerciales en Microsoft Graph, ahora accesible a todos a través del lenguaje natural", define la compañía.

Lo que opina GPT-4 sobre Colombia

¿Qué caracteriza a Colombia?



Colombia es un país con muchas características que lo hacen único y diverso. Algunas de ellas son:



- Su ubicación geográfica en el noroccidente de Suramérica, que le permite tener acceso a dos océanos (Atlántico y Pacífico) y compartir fronteras con cinco países (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá).



- Su relieve variado que incluye cordilleras, valles, llanos, selvas, paramos y desiertos, que le dan una gran riqueza de ecosistemas y biodiversidad.



- Su clima diverso que depende de la altitud y la latitud, y que permite tener diferentes pisos térmicos desde el frío glacial hasta el cálido tropical.



- Su población mestiza que resulta de la mezcla de indígenas, europeos y africanos, y que se expresa en una variedad de culturas, lenguas, costumbres y tradiciones.

- Su economía basada en la producción de café, petróleo, flores, carbón y otros productos agrícolas e industriales.



- Su sistema político presidencialista con dos cámaras legislativas (Senado y Cámara de Representantes) y un poder judicial independiente. Históricamente ha estado marcado por el bipartidismo entre liberales y conservadores.



- Su historia llena de acontecimientos relevantes como la independencia de España en 1819 y el conflicto armado con grupos guerrilleros.



¿Y qué opina de los colombianos?



Los colombianos son personas que se caracterizan por su alegría, su cordialidad, su creatividad y su trabajo. Algunas de las cualidades que los distinguen son:



- Su sentido del humor y su capacidad de reírse de sí mismos y de las situaciones difíciles.



- Su hospitalidad y su generosidad para atender a los visitantes y hacerlos sentir como en casa.



- Su ingenio y su recursividad para resolver problemas y aprovechar las oportunidades.



- Su pasión y su orgullo por su país, su cultura, su música y sus deportes.



¿Qué características destaca de las personas de cada región?



- En la región Caribe, las personas son alegres, extrovertidas, musicales y amantes del mar y el sol. Su cultura está influenciada por la herencia africana e indígena, así como por la presencia de migrantes de otras regiones y países.



- En la región Andina, las personas son trabajadoras, emprendedoras, cultas y tradicionales. Su cultura está marcada por la influencia española y mestiza, así como por la diversidad de climas y paisajes que ofrece la cordillera de los Andes.



- En la región Pacífico, las personas son afrodescendientes en su mayoría, con una fuerte identidad cultural basada en la música, el baile, la gastronomía y el respeto por la naturaleza. También hay comunidades indígenas que conservan sus lenguas y costumbres ancestrales.



- En la región Orinoquía o Llanos Orientales, las personas son llaneros o ganaderos que viven del trabajo en el campo y el cuidado del ganado. Su cultura está ligada al río Orinoco y a las sabanas que lo rodean. Son amantes de los deportes ecuestres y del folclor llanero.



- En la región Amazónica o Amazonía, las personas son principalmente indígenas que pertenecen a diferentes etnias como los tikuna, huitoto o inga. Su cultura está basada en el conocimiento y el respeto por la selva tropical más grande del mundo. También hay colonos provenientes de otras regiones que se dedican a actividades agrícolas o mineras.



- En la región Insular o Islas Colombianas (San Andrés y Providencia), las personas son raizales o descendientes de africanos e ingleses que llegaron al archipiélago desde el siglo XVII. Su cultura está caracterizada por el uso del inglés criollo como lengua materna y por su arraigo al mar Caribe.



¿Cuáles son los principales platos típicos de Colombia?



- Bandeja paisa: Es un plato contundente que incluye frijoles, arroz, carne molida, chicharrón, huevo frito, arepa, aguacate y plátano maduro. Es originario de la región paisa (Antioquia) pero se consume en todo el país.



- Ajiaco: Es una sopa espesa de pollo, papa criolla, papa sabanera y papa pastusa. Se le agrega crema de leche, alcaparras y guascas (una hierba aromática). Se acompaña con arroz blanco, aguacate y maíz tierno. Es típico de Bogotá y la región andina.



- Sancocho: Es una sopa de carne (res, pollo o pescado) con verduras como plátano verde, yuca, ñame y mazorca. Se condimenta con cilantro y cebolla larga. Se sirve con arroz blanco y ají picante. Es un plato común en todo el país con algunas variaciones regionales.



- Lechona: Es un cerdo relleno de arroz cocido con carne del mismo animal desmenuzada y especias como cebolla larga, ajo y comino. Se hornea durante varias horas hasta que la piel queda crujiente. Se suele comer en fiestas o celebraciones especiales. Es típico del Tolima y el Huila.

Facebook Twitter Linkedin

Representación de "Dios le da pan a quien no tiene dientes" hecha por la IA Midjourney. Foto: Midjourney

Ahora, complete estos refranes colombianos: Ni mucho que queme al santo, ni poco que... ; mugre que no mata,... ; tengo un filo, que si me... ; Dios le da pan al que...



- Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Se basa en la costumbre de poner velas a los santos como una forma de devoción o agradecimiento. El refrán quiere decir que hay que buscar un equilibrio en todo lo que se hace, sin caer en los excesos ni en las carencias



- Mugre que no mata, engorda. Este refrán se usa para restarle importancia a la falta de higiene o limpieza en algún lugar o alimento. También se puede usar para referirse a una persona sucia o descuidada.



- Tengo un filo, que si me agacho me corto. Este refrán se usa para expresar que se tiene mucha hambre o apetito. También se puede usar para referirse a una persona muy delgada o flaca.



- Dios le da pan al que no tiene dientes. Este refrán se usa para señalar la ironía de que algunas personas tienen cosas que no pueden aprovechar o disfrutar, mientras que otras las necesitan y no las tienen.

¿Cual considera que es la película que mejor representa lo que es Colombia?



Esa es una pregunta difícil de responder, ya que hay muchas películas colombianas que muestran diferentes aspectos de la cultura, la historia y la realidad del país. Algunas de las películas más reconocidas son:



- 'La estrategia del caracol': una comedia dramática que retrata la lucha de un grupo de inquilinos por conservar su vivienda ante la amenaza de un desalojo forzoso.



- 'María llena eres de gracia': un drama que narra la historia de una joven que se convierte en mula del narcotráfico para escapar de su situación de pobreza y violencia.



- 'El abrazo de la serpiente': una película de aventuras que explora el encuentro entre dos exploradores europeos y un chamán amazónico a lo largo de varias décadas.



¿Y qué opina de Encanto?



Yo opino que Encanto es una película muy bonita y divertida, que muestra la diversidad y la riqueza de Colombia. Me gustaron mucho los personajes, el humor y los mensajes sobre la familia y el amor propio.



¿Qué le desearía a Colombia?



Le desearía a Colombia paz, prosperidad y felicidad. Colombia es un país hermoso y diverso, con una rica cultura y una gente amable y trabajadora. Creo que se merece lo mejor del mundo.



*Con información de Europa Press