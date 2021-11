¡Pilas! En qué celulares deja de funcionar YouTube y otras 'apps' de Google

Cada cierto tiempo, las empresas de dispositivos móviles sacan nuevos modelos al mercado con diversas actualizaciones que, al fin y al cabo, responden a alcanzar una tecnología más avanzada.



A su vez, las aplicaciones que ofrecen servicios por medio de Internet y que pueden ser utilizadas en estos aparatos necesitan sacar actualizaciones que ofrezcan mayor novedad y sean compatibles con las tecnologías del mercado.

Es por esto que, conforme pasa el tiempo, se deja de prestar el servicio de algunas páginas o aplicaciones móviles a los modelos de celulares antiguos, algo que es inevitable teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y cibernético de las empresas.



En esta oportunidad, quienes sufren esta pérdida de actualizaciones y por tanto no pueden utilizar los servicios que ofrece Google, como YouTube, Gmail, Google Maps, y otros, son los dispositivos Android 2.3.7, que fueron lanzados en 2011.



Gmail es uno de los servicios 'restringidos' a ciertos celulares con sistema operativo Android. Foto: iStock

Además, las versiones de antes de 2011 también hacen parte de las que no están incluidas en la última actualización de Google.



El anuncio fue hecho por la compañía en septiembre del presente año. Han pasado más de dos meses, así que es posible que estas aplicaciones ya no estén disponibles en muchos celulares alrededor del mundo.



Los usuarios que tienen dispositivos del sistema operativo 2.3.7 o versiones anteriores de Android no pueden evitar la inminente actualización debido a que no habrá compatibilidad con los servicios de Google, aunque pueden tener disponibles otras aplicaciones que no hagan parte de esta empresa.



Otra noticia que toma por sorpresa a varios internautas que hacen uso de la plataforma YouTube es acerca de las mejoras que vienen con la última actualización de la plataforma, ya que están disponibles nuevas opciones para interactuar con el contenido cuando se está en pantalla completa desde un celular.



La plataforma de videos no estará disponible en dispositivos antiguos. Foto: iStock

Por ejemplo, ahora si está revisando los comentarios de un video, puede dar clic al icono de pantalla completa y podrá ver tanto el metraje como las respuestas, todo al mismo tiempo.



Antes, en este modo de visualización únicamente se podía ver el video y no se podían hacer más interacciones.



En caso de que ya no pueda acceder a los servicios de las aplicaciones de Google, lo mejor es que intente adquirir un nuevo aparato.



Algunos dispositivos tienen la posibilidad de actualizarse a una versión más moderna de Android, sin embargo, lo recomendable es realizar esta acción antes de que las plataformas dejen de funcionar.



A su vez, la compañía señala que el mejor consejo es cambiar de aparato, sobre todo pensando en la seguridad de sus datos.

