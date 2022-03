Google y Twitter Inc. se unieron para ofrecer a mujeres en el ojo publico una nueva herramienta destinada a mitigar el flagelo de los ataques en linea con violencia de genero.



El software, llamado Harassment Manager, se ofrece a algunas periodistas y activistas, y las ayudara a documentar, ocultar y bloquear los tuits malintencionados y vulgares que reciban, segun Jigsaw.



Este programa es de propiedad de Alphabet Inc. Harassment Manager, cuyo desarrollo requirió anos, se dio a conocer el martes en el Dia Internacional de la Mujer.

En un comienzo, la herramienta estará disponible para que mujeres periodistas que trabajan con la Fundación Thomson Reuters la utilicen en Twitter.



Jigsaw, de Google, ademas hizo de Harassment Manager un proyecto de código abierto, lo que significa que cualquier desarrollador de software puede adoptarlo de forma gratuita para ampliar el acceso a el.



Las personas que usen el software con sus cuentas de Twitter pueden compilar informes de acoso para compartir con sus empleadores, fuerzas del orden u otros, y pueden ocultar comentarios y bloquear usuarios.



Alrededor del 70 % de las periodistas ha sido objeto de amenazas o acoso en linea, y el 40 % dejó de informar alguna noticia como consecuencia de ello, indico Jigsaw en un comunicado, citando investigaciones propias y de una serie de otros grupos.



Amnistía Internacional publicó en diciembre una tabla de puntuación de Twitter, que revelo que las mujeres constituían alrededor de un tercio de la base de usuarios de Twitter en Estados Unidos.



Mas del 20% de las mujeres que respondieron a la encuesta de Amnistía dijo haber sido objeto de acoso o abuso en la plataforma, pero las mujeres que usan Twitter varias veces a la semana dijeron que ya no le pedían a la empresa que interviniera porque no "valía la pena el esfuerzo".



Harassment Manager "es el primer paso y esperamos ver un efecto domino", dijo en una entrevista Lucy Vasserman, gerente de ingeniería de Jigsaw. "Queremos que tenga un impacto inmediato en las mujeres que experimentan acoso severo. No es una varita mágica que elimine el problema por completo, lo cual es imposible en este momento".



Twitter ha agregado una serie de funciones para tratar de ser un destino en linea mas acogedor y menos tóxico, como pedirle a la gente que reconsidere su tono al redactar tuits enojados, pero los problemas de contenido persisten.



"Queremos asegurarnos de que todos en Twitter tengan las herramientas que necesitan para tomar el control de su experiencia en nuestro servicio", señaló en el comunicado Arielle Schwartz, directora de desarrollo comercial de la plataforma de desarrolladores de Twitter.

