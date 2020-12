Google y Facebook habrían coordinado su respuesta en investigación

Google y Facebook trabajaron en conjunto para defenderse de una investigación antimonopolio contra estos dos gigantes de la tecnología que dominan la publicidad digital, según reportó este martes el diario The Wall Street Journal, que cita un borrador de una demanda estatal.



(Le puede interesar: Lo que más buscaron los colombianos en Google durante el 2020)

El periódico, que hizo referencia a una versión preliminar de la demanda presentada por 10 estados de Estados Unidos, dijo el martes que las dos empresas acordaron "cooperar y ayudarse mutuamente" en su respuesta a una investigación antimonopolio.



La demanda, interpuesta la semana pasada, fue una de las tres acciones que presentaron las autoridades antimonopolio estatales y federales contra Google. Otra demanda fue presentada por separado contra Facebook por su adquisición de dos aplicaciones de mensajería rivales.



(Le puede interesar: Esto fue lo que cambió en WhatsApp durante este año)



Según el diario, el borrador de la demanda sugería que Facebook ganaría "un porcentaje fijo" de las subastas publicitarias y que un documento interno de la compañía describía el acuerdo como "relativamente barato" en comparación con la competencia directa.



Facebook desestimó las acusaciones, diciendo que los acuerdos entre las dos empresas no tenían por objeto perjudicar la competencia, sino que ofrecían opciones y beneficios para los anunciantes y los editores.



"Cualquier argumento de que esto perjudica a la competencia o cualquier sugerencia de mala conducta por parte de Facebook es infundada", dijo un portavoz de de la empresa. Google no respondió inmediatamente a una consulta de la AFP.



(Le recomendamos leer: Google y Microsoft invierten en Josh, el competidor de TikTok)



Pero The Wall Street Journal citó a la firma tecnológica diciendo que no había nada inapropiado sobre su acuerdo con Facebook. Las afirmaciones "son inexactas. No manipulamos la subasta", dijo el portavoz de Google.



Los documentos de Google, que tampoco fueron citados en la versión final de la demanda, sugerían que el acuerdo "construiría un foso" para evitar la competencia directa con Facebook, según el diario.

También le puede interesar:

- Así puede aplicar a becas para aprender sobre soporte TI



- ¿Cuánto tarda alguien en Colombia para comprarse un iPhone 12?



- Bluetooth: 20 años de conexiones sin cables



​AFP