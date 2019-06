100 empleados pidieron que Google no asista al Desfile del Orgullo 

Alrededor de 100 empleados de Google instaron al organizador del Desfile del Orgullo de San Francisco, que tendrá lugar el fin de semana, a expulsar al gigante tecnológico de la icónica celebración. La presión llega en un momento en el que la compañía es criticada por polémicas decisiones y comentarios frente la comunidad LGBTIQ.

En las últimas semanas, Google ha enfrentado resistencia en su interior después de una serie de decisiones tras denuncias de acoso de un periodista en EE. UU. a través de YouTube. El periodista Carlos Maza, productor de video de Vox, reveló un clip de video en Twitter mostrando como Steven Crowder, un humorista de tendencias políticas de derecha, se ha burlado de él en los últimos años. Frente a las denuncias, después de evaluar el caso, YouTube decidió no retirar los videos sino que los desmonetizó, argumentando que 'no violan sus políticas'. La medidad frente a los comentarios de Crowder en los que menciona despectivamente el origen latino de Maza y se mofa con palabras subidas de tono, ha despertado el enojo de múltiples usuarios de redes sociales.

Además de las críticas a los contenidos que generó la marca por motivo del mes del orgullo, el malestar escaló hasta el equipo humano de la compañía, especialmente dentro de la comunidad interna llama "Gaygler", donde empleados manifestaron sus frustraciones. Dentro de las discusiones de la lista privada un miembro del equipo de diversidad aseguró que expresarse como representante de la compañía para criticar las posturas del gigante tecnológico estaba en contra del código de conducta de los empleados.

Esta semana, 100 empleados enviaron una carta, que también se publicó en línea, solicitando que se elimine a Google como patrocinador del desfile y que se excluya de tener presencia en el evento.



Dicha postura también ha encontrado resistencia entre los 'Gaygler', pues algunos apoyan que Google esté en el evento.



El Comité de Celebración del Orgullo de San Francisco respondió este miércoles y dijo que Google seguirá participando en el desfile, aludiendo que la compañía "ha sido históricamente un fuerte aliado de las comunidades LGBTQ +".



Google y YouTube "pueden y deben hacer más para elevar y proteger las voces de los creadores LGBTQ + en sus plataformas", dijo el Comité de Celebración del Orgullo de San Francisco. Aún así, la compañía ha "reconocido que tienen mucho trabajo por hacer para promover una discusión respetuosa e intercambio de ideas", agregó el grupo.



Para Google, los empleados pueden protestar en los desfiles del Orgullo, pero solo a título personal y no mientras marchan con el contingente de Google. “Afirman que el contingente es su representación oficial, y no podemos usar su plataforma para expresar una opinión que no es su opinión. En resumen, rechazaron cualquier compromiso ", escribieron los empleados.



Según dijo a Bloomberg la profesora de derecho Catherine Fisk de la Universidad de Berkeley, la prohibición puede violar la ley federal que protege el activismo en el lugar de trabajo y la ley de California que protege la actividad política de los empleados.



