Seis herramientas de Google para triunfar en el mundo digital

Fortalecer las competencias en el mundo digital, en medio de la sociedad hiperconectada en la que vivimos actualmente, puede ser de mucha utilidad en varios aspectos.



Ya sea que esté buscando mejorar su hoja de vida para conseguir un nuevo empleo o quiera aprender sobre las tendencias que puede aplicar para su emprendimiento o negocio o simplemente esté en la búsqueda de herramientas para mejorar su desempeño en el trabajo o en el estudio.

Existen cursos gratis, accesibles y fáciles de cumplir que le permitirán alcanzar estos objetivos. Lo mejor es que es posible desarrollarlos en cualquier lugar, incluso desde su celular, y al ritmo que desee. Algunos de ellos ofrecen además la posibilidad de obtener un certificado, lo que sin duda se puede convertir en un importante plus para el perfil profesional.



Desde aprender consejos para crear un sitio web o sacarle partido a los buscadores, hasta tips para crear contenidos de video o lo que debe saber para vender con éxito a través de internet. Google ofrece una serie de herramientas que le ayudarán a profundizar en algunas de estas ramas.

“Cada vez tenemos más acceso a la información y muchas veces sin saber qué hacer. Hay sed de conocimiento sobre los temas digitales, pero hay confusión de por dónde empezar. Sin embargo, existen contenidos de diferentes niveles para todos”, señala Gustavo Alvarado, gerente de Marketing de Google.



Para Alvarado es importante entender que “hablar de digital no es solo crear una página web”, sino que se deben comprender las necesidades del usuario o de una empresa para sacarles el mayor provecho posible a las herramientas disponibles. El experto resalta que en esta era digital es fundamental vivir actualizados.



“La gente debe tener actitud de aprender y sentido de curiosidad. Que puedan hacer pruebas y tener resultados y volver a aprender porque hoy hablamos de machine learning, pero hace cuatro años era el tema de mobile, y todo cambia”, dice.



Por su parte, Gerardo Aristizábal, Gerente de Mi.com.co, resalta la importancia de que las empresas y los pequeños negocios aprovechen las herramientas digitales. “Si no estás en internet no existes: la época de buscar en los directorios quedo atrás. Si no tienes una página informativa, es posible que estés perdiendo hasta un 70 por ciento de clientes potenciales”, diceEstas seis novedosas herramientas son una buena forma para iniciarse y mantenerse actualizado:

Una ‘app’ fácil y rápida

Si está empezando un negocio digital y no tiene claro cuáles son las mejores estrategias que puede implementar, Google Primer le será de mucha utilidad.



Se trata de una aplicación para dispositivos Android y iOS en donde encontrará lecciones rápidas sobre marketing digital: cómo elegir un dominio y alojar su sitio web, qué hacer para aparecer en los motores de búsqueda, cuáles son las claves para redactar un plan de negocios y qué tácticas le ayudarán a crear anuncios, entre otros.



La herramienta cuenta con una interfaz intuitiva y dinámica, donde los contenidos se muestran en presentaciones y plantillas que están acompañadas de iconos y frases cortas.

Potencie su negocio

Mediante videos explicativos y animaciones creativas, Garage Digital le ofrece las herramientas necesarias para capacitarse en línea y mejorar sus habilidades en el mundo digital.



Antes de ver cada contenido, la herramienta le hace una prueba sobre el tema para medir el nivel de conocimiento en esa rama. La plataforma cuenta con un panel de control en el que podrá revisar sus avances.



En total son 26 temas disponibles entre los que se encuentran los pasos para desarrollar una sólida estrategia digital y los componentes fundamentales para que su negocio tenga una presencia online.



Al final del curso se obtiene un certificado de acreditación.

Experto en YouTube

YouTube Creators es una herramienta dirigida tanto a quienes acaban de crear su canal como a aquellos que llevan un buen tiempo usando la plataforma.



Incluye cursos sobre cómo definir su audiencia, cómo ganar dinero con ella, las pautas para hacer un guión, los pasos para realizar una emisión en directo, entre otros. También encontrará información y consejos para la creación de contenido sobre áreas específicas como los videojuegos, la música o la educación. Los cursos traen entre una y cinco lecciones y pueden durar hasta dos horas.



También tiene la opción de buscar el curso teniendo en cuenta el nivel: básico, intermedio o avanzado.

Los datos son el poder

Recopilar y procesar datos es hoy una de las estrategias más importantes en el área digital. Google Analytics es una herramienta que permite acceder a información sobre el tráfico de un sitio y el comportamiento de las audiencias en él.



En español hay disponibles tres cursos: uno para principiantes, otro avanzado y una introducción a Google Analytics 360, una herramienta de análisis de marketing a partir de sus datos.



En el primero aprenderá cómo consultar los informes y la interfaz y los pasos para configurar el seguimiento de campañas y objetivos, entre otros. Según Google, si hace el curso en orden secuencial, puede tardar de cuatro a seis horas en completarlo.

La ficha de su negocio

Google Mi Negocio es la herramienta que le permite crear la ficha que aparece en la parte derecha del buscador cuando alguien quiere obtener información sobre su negocio. Allí puede compartir el número de teléfono de la empresa, el sitio web, horarios de atención, fotos y otras novedades como promociones y ofertas.



Al usar esta plataforma es posible acceder a estadísticas sobre cómo interactuaron los usuarios con ese perfil y conocer datos como el número de solicitudes de instrucciones sobre cómo llegar al lugar a través de Google Maps. También podrá saber qué fotos de su perfil fueron más llamativas y comparar ese rendimiento con el de otros negocios.

Machine Learning y más

A través de la plataforma para desarrolladores Google Developers, la compañía ofrece cursos intensivos sobre temas más especializados.



El apartado sobre machine learning, por ejemplo, es una guía de estudio para aprender, entre otras cosas, en qué se diferencia el aprendizaje automático de la programación tradicional y cómo se deben representar los datos para que un programa aprenda de ellos. En el curso, con una duración de 15 horas, hay más de 40 ejercicios, 25 lecciones, casos de éxitos reales, disertaciones de investigadores y visualizaciones interactivas. Para realizar este curso se debe contar con un dominio básico del álgebra y conceptos de programación.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

EN TWITTER: @TecnósferaET