¿Cómo usar el Google Académico y aprovecharlo al máximo?

Cada segundo en el mundo se realizan unas 76.694 búsquedas en Google, según cifras de Internet Live Stats. Sin embargo, las búsquedas especializadas son una opción útil, pero no tan conocida como el sistema que se utiliza día a día.



El Google Académico (https://scholar.google.com/), también conocido como Google Scholar, es una herramienta que le permite encontrar artículos y fuentes especializadas bien sea para investigaciones universitarias o para nutrir sus presentaciones en áreas de negocio.



A continuación, le contamos cómo funciona y qué puede hacer para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, que está a un clic de distancia.

Google Scholar fue lanzado en noviembre de 2005, como un sitio que agrega contenidos e indexa publicaciones académicas relevantes. Incluye publicaciones editoriales, archivos de bibliotecas, bases de datos bibliográficas, enlaces a libros, artículos de revistas científicas, informes científicos y tesis, entre otros archivos.



Scholar se asemeja con el buscador general al usar un algoritmo parecido para organizar y jerarquizar los resultados a una consulta según su relevancia. Sin embargo, también se guía de la calidad o las calificaciones académicas que tienen las revistas que publican los artículos.

Al realizar una pregunta en el sistema, los usuarios pueden explorar artículos y libros técnicos, así como vínculos hacia otros trabajos que citan el resultado seleccionado. La herramienta, no solo le entrega recomendaciones sino que da pistas sobre qué publicaciones son más populares entre la comunidad de investigación y son más referidas que otras.



Así mismo, es posible que al buscar un texto ampliamente conocido usted encuentre en los relacionados publicaciones más nuevas, publicadas en fechas posteriores, y que pueden ser relevantes para su búsquedas. Para los autores resulta relevante a la hora de encontrar qué publicaciones les están citando.



Sin embargo, su uso difícilmente reemplaza otras bases de datos ya que al enlazar directamente los artículos de publicaciones comerciales, los usuarios acceden a un breve resumen de la publicación o un fragmento específico, pero no al artículo o el libro completo, que tendrán que adquirir.

Tips de uso

1. Encuentre trabajos más recientes:



Si bien una de las ventajas de Scholar es que crea un arbol de temas relacionados según las temáticas de las publicaciones, normalmente, los resultados de búsqueda no están organizados por fecha, sino por 'relevancia' o afinidad. Si lo desea, puede modificar las opciones de consulta y desde la barra lateral izquierda pedirle la opción 'ordenar por fecha'.



2. Genere alertas de nuevas publicaciones:



Si usted es un autor o tiene un tema de investigación vigente al que quiere hacer seguimiento, puede activar las notificaciones periodicas. En la opción de tres barras en la parte superior derecha, haga clic en la opción con ícono de sobre 'Alerts'. Luego 'Crear una Alerta' y especifique los términos de búsqueda, palabras clave o nombres con los que desea generar seguimiento. La alarma será creada y cada vez que se registre una nueva publicación usted recibirá un correo informativo. También podrá consultar sus alertas en esa misma pestaña.



3. Búsquedas más específicas.



Algunos temas no necesariamente son tan sencillos. Busquedas médicas o científicas probablemente requieren de jergas más especializadas. Es recomendable que antes de realizar búsquedas demasiado amplias, los usuarios revisen algunos sitios como Wikipedia o páginas especializadas para acotar sus términos.



Por otra parte, si los resultados de una búsqueda resultan demasiado específicos para sus necesidades, la pestaña de 'Referencias' le mostrará obras que probablemente sena más generales.



4. Encuentre más trabajos de un mismo autor.



Scholar hace mucho más fácil encontrar información académica sobre una persona en particular que se dedique a la investigación. Mientras que un resultado de búsqueda cotidiano puede arrojarle perfiles de Facebook con ese nombre o sitios web de noticias, Scholar le mostrará únicamente los trabajos académicos. Simplemente, busque el nombre del autor y vea qué más han escrito.



5. Vea cuáles son las temáticas y revistas más destacadas por idioma.

En el menú superior derecho, podrá ir al apartado 'Analítica', ahí encontrará un listado con un ranking de las publicaciones más populares en la plataforma según el idioma, en el índice h en los últimos 5 años. Las búsquedas actuales reflejan los valores del periodo entre 2013 y 2017.

*Para otro tipo de investigaciones, Scholar cuenta con una nutrida base de datos de fallos de las cortes federales en EE. UU., al buscar casos legales, podrá también seleccionar la corte específica en la que desea hacer la búsqueda.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET