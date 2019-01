Francia impone millonaria multa a Google por falta de transparencia

La autoridad francesa de protección de la vida privada le impuso a Google una multa de 50 millones de euros por "fallar en informar a sus usuarios con información transparente y fácilmente accesible sobre sus políticas con respecto a los datos personales", indicó este lunes el organismo a través de un comunicado.



La Comisión Nacional de Informática y libertades (CNIL) es la primera instancia europea de regulación en sancionar a una plataforma de internet mundial sobre la base del nuevo reglamento comunitario de protección de datos (RGPD).



Este nuevo reglamento europeo prevé sanciones de hasta 4 por ciento del volumen de negocio total anual global por incumplimiento de la obligación de proteger los datos personales de los ciudadanos europeos.

"No negamos que Google informe a sus usuarios sobre el uso de sus datos personales. Pero la información no es fácilmente accesible y está diseminada en diferentes documentos", afirmó Mathias Moulinm, director de la protección de los derechos y de las sanciones de la CNIL, a la agencia de prensa AFP.



En agosto del 2018, se le acusó a Google de engañar a sus usuarios al darle un falso significado a la expresión ‘ubicación histórica desactivada’, ya que apagar esta función solo evita que Google cree una línea de tiempo con los lugares visitados, pero no detiene el rastreo del dispositivo.



Francia, que se ha mostrado estricto con los gigantes de la tecnología, este año empezará a cobrar una tasa a los llamados GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon y otras empresas), según ha anunciado repetidas veces el ministro de Finanzas Bruno Le Maire.



TECNÓSFERA

*Con AFP