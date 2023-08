Google ha dado un paso más hacia la eficiencia empresarial al introducir soporte nativo para la firma electrónica en dos de sus servicios clave: Google Docs y Google Drive.



Esta nueva característica, actualmente en versión beta abierta, promete agilizar los procesos de firma de documentos y mejorar la colaboración en línea.



La compañía ya había comenzado a explorar esta funcionalidad en junio de 2022, centrándose en aprovechar la infraestructura segura de Google para proteger la información y la privacidad de los usuarios.



Ahora, la firma electrónica se encuentra en una versión beta abierta para suscriptores individuales de Google Workspace, eliminando la necesidad de un registro adicional.

La principal ventaja de esta nueva función es su capacidad para permitir la firma de documentos directamente en Docs y Drive, sin necesidad de cambiar de aplicación o pestaña. Esto agiliza el proceso y permite un flujo de trabajo más continuo.



Además, la función también es compatible con la firma multifirma, lo que facilita aún más la colaboración en documentos que requieren la firma de múltiples partes.



Una característica particularmente interesante es la posibilidad de solicitar una firma electrónica de usuarios que no utilicen el servicio de correo electrónico de Google. Esto amplía la utilidad de la firma electrónica y facilita su adopción en una variedad más amplia de contextos.



(Lea aquí: Google y Universal Music colaboran en creación de herramienta con IA).



La función 'eSignature' también se extiende a la capacidad de agregar una firma electrónica en archivos PDF almacenados en Google Drive. Esto simplifica la tarea de mantener documentos firmados y organizados en un solo lugar.



Google ha anunciado que esta función se implementará gradualmente entre los usuarios de Google Workspace y sus clientes de diferentes planes, como Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter y Education Plus.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

