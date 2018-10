Google pide disculpas a usuarios de YouTube TV por caída del servicio

Mediante un correo electrónico, el gigante tecnológico Google pidió disculpas a los suscriptores de YouTube TV, por la caída registrada el pasado martes 16 de octubre. Ese día la plataforma sufrió un fallo que afectó a todos sus servicios incluyendo la plataforma de YouTube Music y su aplicación para dispositivos móviles. Los países en los que se presentaron estos problemas fueron Colombia, México, Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda, Polonia, Reino Unido, Rusia y Japón, entre otros.

Según Down Detection, un 44 por ciento de los usuarios no pudo visualizar videos, un 38 por ciento tuvo problemas al abrir la página y un 16 por ciento no logró acceder a sus cuentas.



De acuerdo con el sitio 9To5Google, ahora Google está ofreciendo una semana gratis del servicio de YouTube TV, como recompensa por este error.



“Lamentamos la inesperada interrupción de YouTube TV el 16 de octubre. Nos encanta nuestra televisión tanto como a ti, y nuestro objetivo es asegurarnos de que puedas acceder a tus eventos y programas, cuando y como quieras. Para ayudar a hacer esto bien, nos gustaría darle una semana de servicio gratuito”, dice la comunicación enviada por correo electrónico.



Los usuarios deben rellenar un formulario antes del 24 de octubre para poder recibir el beneficio.



YouTube TV, que fue lanzado en 2017, ofrece acceso a los contenidos de canales como ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, TBS y ESPN.



TECNÓSFERA