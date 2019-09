Google restringirá escucha humana de audios en sus dispositivos

Después de que se conociera que varias empresas tecnológicas accedían a los audios y grabaciones de usuarios para mejorar sus servicios como Skype, Google Asistant y Alexa de Amazon, el gigante de las búsquedas Google anunció que planea cambios en las políticas de escucha humana en los datos de audio para ampliar el control de privacidad que tienen los usuarios.



Se espera que en los próximos meses, para que los revisores humanos puedan acceder a dichos audios, la firma pida a cada usuario que reafirme su elección de optar por ese programa, que está "en pausa a nivel mundial", en simultáneo que se espera una investigación de la Unión Europea.

En un comunicado en su blog oficial, la compañía asegura que "sus datos de audio no se almacenan de manera predeterminada y no conservamos sus grabaciones de audio. Este ha sido el caso, y permanecerá sin cambios".



Sin embargo, para utilizar su asistente, usted debe realizar el proceso Voice Match, con el que el sistema reconoce su voz cuando dice las palabras mágicas o disparadores (Ok, Google o Hey Google).

Los usuarios pueden optar por la configuración de Actividad de voz y audio (VAA) a la hora de configurar el asistente y también elegir si quiere ayudar a mejorar el servicio "al permitirnos usar pequeñas muestras de audio para comprender más idiomas y acentos". La firma enfatiza que es posible revisar las interacciones anteriores con el Asistente y eliminar los registros en cualquier momento.

Además, Google estaría cambiando la sensibilidad de la detección de sus palabras clave en el asistente con la intención de que los usuarios que lo deseen puedan hacer que sea menos probable que sus altavoces inteligentes capten un audio no deseado.



Según Google optar por la configuración del Voice Match permite que el dispositivo escuche en ambientes ruidosos, pero "el Asistente ya elimina de inmediato cualquier dato de audio cuando se da cuenta de que se activó involuntariamente, por ejemplo, por un ruido que suena como "Hola Google".

"Si ya es un usuario asistente, tendrá la opción de revisar su configuración VAA y confirmar su preferencia antes de que se reanude cualquier proceso de revisión humana. No incluiremos su audio en el proceso de revisión humana a menos que haya vuelto a confirmar su configuración VAA como activada", reza la publicación.

Una escucha pasiva

Los cambios llegan después de que un creciente escrutinio sobre cómo se almacenan los datos que obtienen los parlantes y dispositivos con asistentes inteligentes, incluyendo cuestionamientos como durante cuánto tiempo son almacenados y quién puede escucharlos.



Alexa, Siri y el Asistente de Google llevaban meses ejerciendo una práctica para "mejorar sus propios sistemas" en la que se almacenaban las interacciones de voz de los usuarios y algunas resultaban siendo analizadas por revisores humanos para evaluar la precisión con la que los asistentes los transcribían y atendían.



En algunos casos, debido a la sensibilidad de los 'disparadores' (Oye Siri, Ok, Google o Hey, Alexa) esos datos almacenados incluían audio que no estaba destinado a los altavoces inteligentes, pero que, se grabó accidentalmente cuando el dispositivo era activado por un disparador.



Google, Amazon y Apple reaccionaron de manera diferente a sus escándalos individuales. Amazon, por ejemplo, agregó controles de privacidad más claros dentro de la aplicación Alexa e hizo posible pedirle a Alexa que elimine sus datos. Apple emitió una disculpa relacionada con la privacidad y actualizó su política para fortalecer los controles y evitar que contratistas externos escuchen el audio del usuario.

Google dice que tener sus grabaciones de voz almacenadas y revisadas siempre que la opción haya sida habilitada. También enfatiza que durante los procesos de revisión humana "los fragmentos de audio nunca están asociados con ninguna cuenta de usuario y los expertos en idiomas solo escuchan un pequeño conjunto de consultas (alrededor del 0.2 por ciento de todos los fragmentos de audio del usuario), únicamente de los usuarios con VAA encendido".



La compañía también dice que va a "reducir enormemente la cantidad de datos de audio que almacenamos", y promete "eliminar la gran mayoría de los datos de audio asociados con su cuenta que tienen más de unos meses" para las personas que han optado por VAA.



Google no ha proporcionado fechas específicas de cuándo entrarán en vigencia estas nuevas políticas, aunque mencionó que algunas de ellas entrarán en vigencia "más adelante este año".



