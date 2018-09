Google se defiende y niega sesgos ideológicos 

Esta semana, el sitio web Breitbart, un sitio de noticias de derecha de EE. UU., publicó un video interno de 2016 en el que se ve a los principales ejecutivos de Alphabet, casa matriz de Google, expresando su decepción por la elección de Donald Trump como el presidente estadounidense. La revelación del video podría dar nuevos argumentos a los políticos conservadores que han acusado al gigante de la búsqueda de internet de tener sesgos en el tratamiento de la información.

El video, que dura más de una hora, es parte de una reunión interna que mantuvieron todos los integrantes de Google de Alphabet, que se realizó poco después de las elecciones. El cofundador de Google Sergey Brin dijo que "la mayoría de las personas aquí están bastante molestas" y "yo como inmigrante y refugiado, ciertamente considero esta elección profundamente ofensiva".



El miércoles, Google comunicó sobre el video que la pieza refleja la expresión de los puntos de vista personales de los empleados después de "una larga y divisiva temporada electoral".

"No se dijo nada en esa reunión ni en ninguna otra para sugerir que algún sesgo político influya en la forma en que construimos u operamos nuestros productos", dijo Google en un comunicado.



"Nuestros productos están diseñados para todos, y los diseñamos con extraordinario cuidado para que sean una fuente confiable de información para todos, sin importar el punto de vista político", insistió la empresa.



En las últimas semanas, el gigante tecnológico ha sido duramente criticado por políticos conservadores. Trump ha acusado a la compañía de promover noticias negativas sobre su presidencia dentro de su motor de búsqueda. Las quejas de Trump, que no tienen ninguna investigación de respaldo, se unen a la molestia de algunos legisladores de EE. UU. que criticaron a Google por no enviar a un alto ejecutivo a testificar ante el Congreso la semana pasada y rendir cuentas sobre la intromisión extranjera en las elecciones.

Aunque los ejecutivos han expresado públicamente su oposición a las políticas de Trump, como sucedió durante la 'política de cero tolerancia' de Trump que generó separaciones familiares de inmigrantes, Google siempre ha negado que la política juegue un papel en sus algoritmos de búsqueda.



La semana pasada, el Fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions reveló que está evaluando una posible investigación a Google, Facebook y Twitter para ver si las compañías están infringiendo las leyes de defensa de los consumidores o antimonopolio.



BLOOMBERG