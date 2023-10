Google 'lleva la IA a las manos de los usuarios' con sus nuevos teléfonos Pixel 8

El gigante tecnológico Google lanzó su última línea de teléfonos inteligentes, los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, en un evento celebrado en Nueva York. Estos dispositivos destacan por su integración de inteligencia artificial (IA) para brindar una experiencia de usuario más personalizada y funcional.

Detalles de los nuevos modelos



El Pixel 8 Pro presenta una pantalla de 6,7 pulgadas, que Google afirma ser la más brillante hasta la fecha, incluso bajo luz solar directa.



Se han mejorado las cámaras, incluyendo una lente ultra ancha más grande, un teleobjetivo con mayor captación de luz y una cámara frontal con enfoque automático mejorado para selfies de alta calidad.



Se ha optimizado la capacidad de las cámaras para tomar fotos y videos en entornos con poca luz y para seguir sujetos en movimiento, así como para capturar colores y tonos de piel precisos.

Disponibilidad y precios



El Pixel 8 Pro estará disponible en los Estados Unidos a partir del 12 de octubre, con un precio inicial de 999 dólares. Además, Google ofrece un Pixel Watch 2 de forma gratuita para aquellos que realicen una reserva anticipada.



Por otro lado, el Pixel 8, con una pantalla de 6,2 pulgadas, tiene un precio inicial de 699 dólares y estará disponible en la misma fecha de lanzamiento.



Ambos teléfonos funcionan con el nuevo chip Tensor G3 de Google, con 8 GB de RAM en el Pixel 8 y 12 GB en el Pixel 8 Pro, además de utilizar el sistema operativo Android 14.

El lanzamiento del nuevo celular. Foto: Europa Press.

Función de termómetro en el Pixel 8 Pro



Una de las características destacadas del Pixel 8 Pro es la incorporación de un sensor de temperatura en la parte posterior del dispositivo. Si bien se recomienda su uso para medir la temperatura de objetos, su potencial para medir la temperatura corporal está sujeto a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Inteligencia Artificial en el Pixel



El Pixel 8 y Pixel 8 Pro cuentan con aplicaciones de inteligencia artificial que mejoran la experiencia del usuario. Best Take utiliza un algoritmo para crear la foto de grupo perfecta combinando múltiples imágenes, mientras que Audio Magic Eraser permite reducir fácilmente el sonido ambiente en videos.



Estas ediciones no dejan marcas de agua que indiquen ediciones realizadas con IA. Además, las llamadas en Pixel cuentan con Clear Calling, que elimina automáticamente el sonido ambiente. En el caso del Pixel Fold, se incluye un "intérprete de pantalla dual" para llamadas en diferentes idiomas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.