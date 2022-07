ChromeOS Flex, la versión del sistema operativo de Google basada en la nube y diseñada para dar una segunda vida a los ordenadores con Windows y Mac que hayan podido quedar desfasados, ya está disponible para su uso.



La compañía tecnológica anunció en febrero la creación de ChromeOS Flex, un sistema operativo de descarga gratuita que busca modernizar la experiencia de trabajo con el ordenador que ya tenga el usuario, y ahora ha lanzado la versión final, tras introducir mejoras procedentes de los comentarios del programa de acceso anticipado.



Este sistema se basa en la nube, lo que facilita y agiliza su instalación en ordenadores antiguos a través de una USB, y las actualizaciones en segundo plano evitan su ralentización, como explica la compañía en un comunicado.



Asimismo, ofrece protección ante las amenazas crecientes, como pueden ser el 'malware' y el 'ransomware', y también las procedentes de "los errores de los empleados", y funciona con un consumo un 19 por ciento menor "que otros dispositivos".



Google ha destacado el papel que este sistema operativo tiene en la reducción de los desechos electrónicos, al permitir que ordenadores Windows y Mac que han quedado obsoletos tengan una segunda vida.



La compañía ha certificado hasta la fecha 295 equipos compatibles con ChromeOS Flex, de marcas como Apple, Acer, Dell, Microsoft, HP, Minisforum, Zotac o Advantech, por citar algunas. La falta de esta certificación, no obstante, no impide que se pueda instalar el sistema operativo en un ordenador.



Respecto a la interfaz y funciones, Chrome OS Flex es muy similar a la versión original de Chrome OS, el sistema operativo que actualmente distribuye Google.



De esta forma, incluye el mismo diseño, la integración con el Asistente de Google y la posibilidad de utilizar Chrome y otras aplicaciones y plataformas de la compañía.



Pese a ello, hay aplicaciones a las que no tiene acceso, como es el caso de Google Play Store, por lo que tampoco es posible descargar aplicaciones de terceros.Este sistema operativo es gratuito y puede ser descargado por la página oficial de Google.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Con información de EUROPA PRESS