Google está agregando dos nuevas funciones a su búsqueda de imágenes para reducir la difusión de información errónea, especialmente ahora que las herramientas de inteligencia artificial han hecho que la creación de falsificaciones fotorrealistas sea algo habitual.

La primera nueva función de la empresa propiedad de Alphabet Inc. se llama "About this image" y brinda contexto adicional, como cuando una imagen o imágenes similares fueron indexadas por primera vez por Google, donde aparecieron por primera vez y donde más se han mostrado en línea.



La intención es ayudar a los usuarios a identificar la fuente original y, al mismo tiempo, contextualizar una imagen con cualquier evidencia desacreditadora que puedan haber proporcionado las organizaciones de noticias.



Google marcará cada imagen generada por IA creada por sus herramientas y está trabajando con otras plataformas y servicios para asegurarse de que agreguen la misma marca a los archivos que publican.



Midjourney y Shutterstock se encuentran entre los editores que Google tiene a bordo y el objetivo es garantizar que todo el contenido de IA que aparece en los resultados de búsqueda se marque como tal.



La procedencia de las imágenes en línea es un problema creciente en la era de la IA y hay varias startups que trabajan para producir herramientas de verificación y autenticación.



Por ejemplo, la empresa respaldada por Microsoft Truepic Inc. ofrece sistemas que aseguran que una imagen no haya sido manipulada desde la captura hasta la entrega.



Las nuevas funciones de Google, que se implementaran en el transcurso de este año, son comparativamente de menor tecnología, aunque pueden tener un impacto positivo mayor con suficiente apoyo de la industria.

