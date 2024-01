Google investiga error que bloquea 'smartphones' Pixel tras actualización de software

Google, el gigante tecnológico estadounidense, se encuentra en medio de una investigación tras numerosos informes de errores en sus 'smartphones' Pixel. Estos problemas han surgido después de la descarga de la última actualización de software, lanzada en enero de 2024.

(Lea también: Google integra la IA de Gemini en la experiencia conversacional de Google Ads).

Esta actualización está causando fallos significativos en diferentes generaciones de dispositivos Pixel, incluyendo los modelos más recientes, Pixel 8 y 8 Pro, así como versiones anteriores como Pixel 5, 6, 6a, 7 y 7a.

Facebook Twitter Linkedin

Google ha confirmado que está investigando un error registrado en 'smartphones' Pixel de diferentes generaciones. Foto: Página web Google Store

Experiencias de usuarios y medidas recomendadas



Usuarios de estos dispositivos han compartido sus experiencias en foros en línea, como Reddit, destacando diversos problemas como la carga lenta de aplicaciones y la imposibilidad de acceder a páginas web.

(Siga leyendo: Qué hace y qué no la navegación privada en Chrome, Safari, Firefox y Edge).

Facebook Twitter Linkedin

Por el momento, se desconoce el alcance de este error generado por la actualización del sistema correspondiente a enero de 2024. Foto: Página oficial: Google Store

Además, han reportado dificultades para acceder al almacenamiento interno, abrir la cámara o realizar capturas de pantalla.



Dichos problemas comenzaron a manifestarse después de actualizar sus dispositivos a través de Google Play con la mencionada actualización de software.



Ante la creciente preocupación, la cuenta no oficial GooglePixel en Reddit ha recopilado gran parte de las quejas de los usuarios, lo que llevó al perfil de Pixel Community a confirmar que están investigando la causa de estos inconvenientes.



Por ahora, el alcance exacto del problema causado por la actualización del sistema aún no está claro. No obstante, desde BleepingComputer se aconseja a los usuarios evitar descargar la actualización de enero de 2024 y mantenerse en la versión del sistema del 1 de noviembre de 2023.

(De interés: Billetera virtual de Google: paso a paso para agregar tarjetas de crédito y débito).

Es importante señalar que las actualizaciones del sistema operativo son distintas de los parches de seguridad mensuales que Android lanza regularmente.



Para verificar y gestionar las actualizaciones del sistema, los usuarios deben acceder al apartado de 'Configuración', y dentro de la pestaña 'Seguridad y privacidad', encontrarán la opción 'Sistema y actualizaciones'.

Más noticias en EL TIEMPO

Cuáles son los 10 comandos secretos de Alexa, asistente virtual de Amazon: cómo usarlos

Así va el plan que tiene Elon Musk para llegar a Marte: le contamos los detalles

Ya puede descargar iOS 17.3: estos son los cambios y novedades para su iPhone

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.