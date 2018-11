Los comentarios y me gusta llegarían a las búsquedas de Google

La interacción es algo que ya no está solamente en las redes sociales. De acuerdo con el sitio de soporte de Google, el gigante tecnológico está planeando incluir las reacciones de me gusta y los comentarios en sus búsquedas.



"Puedes publicar comentarios sobre lo que has buscado en Google como, por ejemplo, partidos de deportes. También puedes leer y valorar comentarios de otros usuarios", se lee en la página de soporte de la compañía. No obstante, esta opción todavía no está disponible en todos los idiomas ni en todas las regiones.

Según advierte Google, los comentarios son públicos, pues no es posible hacerlo de forma anónima, y se realizan a través de un usuario, nombre que figurará públicamente junto al mensaje.



Los comentarios se podrán dejar en Google.com o en la aplicación. Para hacerlo, después de realizar una búsqueda, en el cuadro de descripción general aparecerá la opción Más. Allí, se desplegará Comentarios y a continuación Espectadores. Seleccione Añade un comentario público, escriba y publique.



La función aun no se encuentra disponible en todos los países.



REDACCIÓN TECNÓSFERA