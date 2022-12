Gerald ‘Jerry’ Lawson, un ingeniero afrodescendiente que nació hoy, pero en 1940, se destacó en su vida laboral por ser el creador de la consola Fairchild Channel F, un juego que se lanzó en 1976.



"Este fue el primer equipo que tuvo microprocesadores y que, además, usó cartuchos intercambiables, una idea trabajada por el afrodescendiente y su equipo", dice la República.



Esta creación de videojuego fue el punto de partida en la industria para que otras empresas como el Atari comenzaran a crear otras formas de entretener a los niños.

Esta tecnología creada por Jerry hizo que en la industria fuera llamado el "padre de los cartuchos de videojuegos”. Incluso, la empresa Video Soft, que pertenecía al afrodescendiente,desarrolló varios juegos que están en el Atari 2600.



Por este y otros motivos, Google hoy está rindiéndole homenaje al nacimiento de Gerald, a través de doodle.



"El doodle en honor a Lawson es nada más y nada menos que una serie de juegos de video que emula el estilo antiguo de estos y busca rememorar la labor de este hombre", explica la República.



Gerald Lawson murió en el 2011.