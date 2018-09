Las explicaciones que dará Google al Congreso de EE. UU. 

El gigante tecnológico Google, reconocerá que ha cometido "errores" en cuestiones de privacidad en un testimonio que está previsto para tener lugar en la audiencia conjunta ante el Comité de Comercio del Senado de EE. UU., a la que asistirá un ejecutivo de la unidad de negocio de Alphabet, junto a representantes de AT & T, Amazon y Apple.

"Reconocemos que hemos cometido errores en el pasado, de lo que hemos aprendido, y hemos mejorado nuestro robusto programa de privacidad", indica un testimonio escrito que fue entregado por parte del jefe de privacidad de Google, Keith Enright. El testimonio de Google no identificó errores específicos.



En 2011, Google llegó a un acuerdo de privacidad con la la Comisión Federal de Comercio (FTC) para la aplicación de auditorías de privacidad regulares durante 20 años. La medida respondió a las acusaciones del gobierno de que Google utilizaba tácticas engañosas y violó las promesas de privacidad del consumidor cuando lanzó su red social, Google Buzz.



En agosto de este año, Alphabet fue demandado y acusado de rastrear ilegalmente los movimientos de millones de usuarios de teléfonos iPhone y Android, incluso cuando utilizan una configuración de privacidad para evitarlo. Cuestión que podría ser abordada en la audiencia de este miércoles teniendo en cuenta que tanto Google como Apple fueron citados.



La audiencia de las tecnológicas llega en un momento en el que los legisladores estadounidenses han presentado sus preocupaciones frente al manejo de la privacidad de los usuarios. Bajo el nombre 'Examinando las garantías para la privacidad de los datos del consumidor', el comité, en conjunto con otras comisiones del Congreso, avanza en la construcción de estándares nacionales de privacidad adecuados para la revolución digital.



Durante los últimos meses, distintas comisiones, tanto de Cámara de Representantes como de Senado, han sostenido audiencias con altos ejecutivos de las tecnológicas. En abril, Mark Zuckerberg fue citado por el Comité de Energía y Comercio para abordar las preocupaciones frente al escándalo de Cambridge Analytica. A inicios de septiembre, el CEO de Twitter y la jefa de operaciones de Facebook se presentaron en el capitolio para dar explicaciones sobre el rol de las redes sociales en el fenómeno de la supuesta influencia extranjera en los procesos electorales de 2016.



A la audiencia de septiembre también estaba citado Larry Page, cofundador de Google y CEO de Alphabet. La compañía afirmó que Page no asistiría y envió un testimonio por escrito, firmado por Enright. La sala de audiencias dejó una silla vacía frente al nombre de Google.



El hecho no pasó desapercibido por algunos políticos que calificaron la posición de 'arrogante' y criticaron algunas decisiones recientes de Google como la terminación de la colaboración con el Pentágono y las relaciones comerciales con firmas chinas como JD.com y Huawei.



El presidente del comité de comercio del Senado, John Thune, escribió que el Congreso debe trabajar para consagrar las protecciones de la privacidad de datos del consumidor en leyes y aseguró que los legisladores tienen preguntas sobre cómo las compañías de Internet venden publicidad y usan datos de cuentas de correo electrónico u otros servicios.



Según un reporte del periódico The Hill, Thune dijo que "las crecientes controversias" han alimentado la duda de si las tecnológicas pueden "regularse a sí mismas y aplicar salvaguardas de privacidad reales para la recopilación y el uso de nuestros datos digitales".



El testimonio de Enright dice que "con la publicidad, como con todos nuestros productos, los usuarios confían en nosotros para mantener su información personal confidencial y bajo su control. No vendemos información personal."



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters