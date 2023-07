Google ha dado a conocer una nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa llamada 'Génesis', destinada a ayudar a periodistas y redactores en la producción de noticias.



La herramienta, conocida internamente como "Génesis", tiene la capacidad de recopilar información relevante sobre eventos actuales y actuar como un asistente personal para los profesionales de los medios. Personas relacionadas con la compañía han confirmado que Génesis servirá como una herramienta de apoyo para periodistas y redactores.



El objetivo de Google es proporcionar una tecnología responsable que evite las trampas de la inteligencia artificial generativa en la industria editorial. La compañía ha trabajado con editores de noticias, especialmente con aquellos más pequeños, y está en las primeras etapas de exploración de ideas, según declaraciones de Jenn Crider, portavoz de Google.



La herramienta ayudará en la redacción de noticias. Foto: Stock Adobe

Se espera que Génesis proporcione herramientas habilitadas para mejorar la eficiencia de los periodistas en su trabajo. La herramienta ha sido presentada ante directivos de The New York Times, The Washington Post y New Corp, la propietaria de The Wall Street Journal.



Es importante destacar que esta iniciativa surge en medio de las críticas dirigidas a Google y otras compañías desarrolladoras de soluciones de IA generativa por el uso no compensado de creaciones de editores y creadores de contenido para el entrenamiento de estos sistemas.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.