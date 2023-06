Google, una de las empresas más importantes del Internet, ha anunciado el cierre inminente de una función de su aplicación de fotos y lleva como nombre ‘Álbum Archive’ o en español ‘Archivo de Álbumes’.



Este tipo de herramienta para varias personas puede llegar a ser desconocida, pero sin duda alguna puede que tenga almacenado en esa carpeta uno que otro recurso que no quiere perder.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles)

Facebook Twitter Linkedin

Estos álbumes hacen parte de dicho aplicativo de almacenamiento. Foto: Google

(Tenemos para usted: Google desaparecerá fotos de aplicaciones como Blogger y Hangouts).

Por ello, desde hace unas semanas Google se ha encargado de comunicar, por medio de correos electrónicos a todos sus usuarios, que en un mes aproximadamente este servicio dejará de existir.



Para ser exactos, la compañía ha brindado una fecha límite para que la gran mayoría de sus consumidores pueda tomar acciones antes de que la plataforma se desactive permanentemente.



Hasta el 19 de julio cualquier persona o usuario de Google tendrá plazo para observar si en realidad tiene algún recuerdo que no quiere perder para siempre, pues cuando deje de funcionar esta herramienta todo su almacenamiento desaparecerá.

(Siga leyendo: Google Chrome estrenaría nueva herramienta: así se podrá convertir imagen y PDF a texto).

“Te hemos enviado este correo porque has consultado el archivo de álbumes recientemente o tienes contenido visible en este archivo. A partir del 19 de julio de 2023, el archivo de álbumes ya no estará disponible. Te recomendamos que uses Google Takeout para descargar una copia de tu archivo de álbumes antes de esa fecha", es el tipo de correo que ha mandado dicha compañía a sus clientes.



Además, recomiendan por si quiere almacenar sus datos en sus dispositivos, Google Takeout para descargar una copia del contenido de su archivo de álbumes antes de la fecha de eliminación.



Así pues, le recomendamos entrar al aplicativo, cuando esté ya en la página web le saldrá el aviso sobre la desaparición del servicio, ofreciendo además una manera de descargar los elementos antes de fecha, a través de Google Takeout.

Tranquilidad, no vas a perder tus imágenes de Google Fotos. 📸



Si recibiste este mensaje, seguí el hilo para saber si realmente te afecta y qué es lo que tenés que hacer. 🧵👇 pic.twitter.com/oqEZajnlb4 — Google Argentina (@googleargentina) June 23, 2023

No olvide que esta herramienta es muy funcional y le permitirá realizar una copia de seguridad descargable de todos los datos que tenga archivos en la cuenta de Google.

(Le puede interesar: Google: descubra cómo liberar espacio de manera gratuita sin eliminar sus fotos).

Google ofrece cursos gratuitos

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Facebook y Google deberán pagarle a los medios de comunicación en Canadá?

Revise si Google borrará sus fotos: enlace para verificar

Google Fotos: paso a paso para copiar sus fotos y no perderlas con el cambio que viene