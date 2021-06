Adiós al almacenamiento ilimitado gratuito en Google Fotos

Llegó el día. Como lo anunciaron hace más de 6 meses, a partir de este 1° de junio, Google Fotos dejará de ofrecer almacenamiento ilimitado gratuito. Pero, ¿qué es lo que cambia exactamente, en qué lo puede llegar a afectar como usuario activo de la plataforma y qué alternativas tiene de ahora en adelante? Le contamos a continuación.



El pasado 11 de noviembre del 2020, el vicepresidente de Google Fotos, Simrit Ben-Yair, anunció que desde el 1° de junio del 2021 "todas las fotos y videos que se suban (a Google Fotos) van a contar dentro de las 15 GB de almacenamiento gratuito que corresponden a todas las cuentas de Google". Estas 15 gigas se reparten entre los servicios de Google Drive, Gmail y Fotos.



Se trata de una novedad que tendrá efectos importantes en millones de usuarios. No es para menos: según Google, semanalmente se suben hasta 28 mil millones de fotos y videos a Google Fotos.



¿Qué va a pasar con las fotos que ya tenía en Google Fotos? Antes de la entrada en vigor de esta actualización, cada usuario tenía almacenamiento ilimitado en la plataforma.



Si usted había subido fotos con la opción de 'Alta Calidad' antes del 1 de junio, no debe preocuparse por el espacio que ocupan, pues estos contenidos están exentos y no contarán como parte de las 15 GB gratuitas que le corresponden.



Google invita a todos los usuarios a esperar y no tomar acciones inmediatas a partir de la entrada en vigor de la actualización. Al aire está una página web oficial en la que le indican el almacenamiento restante de las 15 GB gratuitas que tiene su cuenta. Haga clic en este enlace si quiere calcular el suyo.

Así puede calcular el almacenamiento gratuito restante que tiene en su cuenta de Google. Foto: Google

Si ya no tiene más almacenamiento en la nube, usted puede pagar por los servicios de Google One. Aquí se ofrecen distintos planes que cuentan con mayor capacidad de almacenamiento. El de 100 GB cuesta 6.000 pesos mensuales (o 60 mil si paga el año) e incluye, al igual que el resto de planes pagos, la ayuda de expertos Google, la opción de añadir a la familia y más ventajas para suscriptores. A este plan le siguen el de 200 GB de almacenamiento por 8.500 pesos mensuales (u 85.000 por el año) y el 2 TB por 30 mil pesos mensuales (300.000 por el año de servicio).

REDACCIÓN TECNÓSFERA

