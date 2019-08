Herramienta de Google para buscar empleo está bajo la mira de la U. E.

Los reguladores de la Unión Europea están revisando la herramienta de búsqueda de empleos de Google, con el fin de determinar si la compañía favorece injustamente su plataforma de rápido crecimiento para buscar listados de trabajo.

Lanzado hace dos años, la herramienta 'Google For Jobs' ya ha generado numerosas quejas de rivales que alegan un comportamiento anticompetitivo.



A principios de este mes, 23 sitios web de búsqueda de empleo en Europa instaron a la Comisión Europea a ordenar temporalmente a Google que detenga tales prácticas mientras investiga el problema.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien impuso 9.200 millones de dólares en multas al gigante tecnológico en los últimos años por tres casos diferentes, expresó su preocupación por la posibilidad de prácticas anticompetitivas similares por parte de la unidad de Alphabet Google en otras áreas.



"Estamos analizando ahora si puede haber sucedido lo mismo con otras partes del negocio de Google, como el negocio de búsqueda de empleo conocido como Google for Jobs", dijo Vestager en una conferencia en Berlín.



Google dijo que había realizado cambios en la herramienta después de los comentarios en Europa, incluida la oferta de enlaces directos a una selección de sitios de trabajo y enlaces directos a ofertas de trabajo disponibles solo en un solo sitio.

Vestager dijo que la Comisión Europea puede adoptar reglas para controlar a los gigantes tecnológicos si no juegan limpio.



"También existe un problema más amplio para nuestras sociedades, de si creemos que es correcto que compañías como Google y otras tengan tal control sobre el éxito o el fracaso de otras compañías, y que sean libres de usar ese poder de la forma que deseen". dijo.



"Si no lo hacemos, entonces podemos encontrar que necesitamos regulación, para asegurarnos de que estas plataformas usen su poder de una manera justa y no discrimina", dijo Vestager.REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Reuters.

