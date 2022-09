Google ha empezado a implementar un nuevo apartado en la cuenta de usuario diseñado para que pueda solicitar la retirada del buscador de la información personal que aparezca en los resultados.

La compañía tecnológica actualizó en abril sus políticas para permitir a los usuarios solicitar la eliminación de su información personal de contacto, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda, así como cualquier otra información que pueda dar lugar al robo de identidad online.



La herramienta que acompaña a este cambio ha empezado a mostrarse en la cuenta de Google de algunos usuarios, facilitando el acceso al proceso, como recogen en ‘9to5Google’. Se puede acceder a ella desde la app de Google, en el menú que se despliega en la imagen del usuario, ubicada en la esquina superior derecha.



Bajo el nombre ‘Resultados sobre ti’, este apartado abre una ventana que guía al usuario por el proceso de solicitud para eliminar el resultado y que muestra dicho estado una vez la ha realizado, así como las que se han aprobado.

Así se verá el apartado donde Google permitirá eliminar contenido personal de sus resultados de búsqueda desde una app Foto: Europa Press

Cómo usar el formulario que permite pedir eliminar datos propios del resultado de una búsqueda

A este formulario se puede acceder de manera online, y es muy sencillo completarlo, hay que tener en cuenta que un pedido no será aceptado automáticamente sino que alguien en Google tiene que determinar si efectivamente es contenido irrelevante -y que no debería ser público. Además, en el caso de que quite esos datos, solo lo hará de los resultados de una búsqueda (por ejemplo, con su nombre), pero esto no borrará la información de los sitios donde está publicada.



Cuando haga clic en el link le va a enviar un formulario de soporte de Google, donde le dará más detalles sobre la eliminación de datos personales de un resultado de una búsqueda y hará algunas preguntas para orientarlo mejor. Sobre todo, recomendará ir a la raíz del problema -por ejemplo, un sitio de terceros que hace públicos datos privados- antes que a una solución intermedia (modificar los resultados de Google).

En el formulario de Google para eliminar datos personales de los resultados tenemos que especificar qué clase de información queremos que no figure en las respuestas a una búsqueda Foto: Europa Press

Si le decimos a Google que ya intentamos esa vía, nos preguntará qué queremos eliminar de los resultados:



1. Información personal, como números de identificación y documentos privados.

2. Contenido sexualmente explícito o con desnudos.

3. Contenido acerca de uno mismo en sitios que tienen prácticas de eliminación relacionadas con la explotación.

4. Contenido que debería quitarse por otros motivos.

5. Imágenes de una persona que actualmente es menor de 18 años.



Al elegir el primer ítem (Información personal, como números de ID y documentos privados) habilitará un segundo menú de opciones:

Información de contacto, como dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico.



1. Número de identificación emitido por el Gobierno.

2. Una cuenta bancaria o un número de tarjeta de crédito.

3. Firma escrita a mano e imágenes de documentos de identidad.

4. Un documento médico personal y de acceso restringido.

5. Credenciales de acceso confidenciales.

Si elige Información de contacto, tendremos que anotar nuestros datos y la URL de los sitios donde aparece (el dominio de la página, como www.ejemplo.com.co), completar el formulario y luego hacer clic en ‘enviar’ para iniciar el proceso de revisión.



Si elige ‘Número de identificación emitida por el Gobierno’, tendremos que especificar el país que emitió ese documento (Argentina, México, Colombia u otro país) y qué número está visible en la web que queremos eliminar: número de DNI, de CUIT, de Pasaporte o de licencia de conducir. Aquí tendremos que llenar el formulario donde hacemos la denuncia.



En los demás ítems el proceso es el mismo: hay que llenar un formulario con nuestros datos de contacto y pruebas de que un sitio publica información que no debe ser divulgada. Es aconsejable adjuntar los links a esos sitios, capturas de pantalla, ejemplos de búsquedas que arrojaron los resultados problemáticos, etcétera.

