La empresa Google anunció fuertes medidas en contra de sus empleados de Estados Unidos que no cumplan con las políticas de vacunación contra el covid-19.



Según un comunicado visto por la cadena estadounidense ‘CNBC’, las personas que se rehúsen a realizar el proceso de inmunización perderán el pago y, posteriormente, serán despedidos.

Los trabajadores tenían plazo de comunicar su estado de vacunación hasta el pasado 3 de diciembre. Desde entonces, Google empezó a contactar a aquellos que no habían informado su estado o que no estaban vacunados.



(Le puede interesar: Estos son los videos en YouTube que más vieron los colombianos en 2021).



Sin embargo, la compañía anunció que la fecha límite será el próximo 18 de enero. Si la persona aún no se ha vacunado recibirá una “licencia administrativa pagada” y, luego, la empresa los pondrá en “licencia personal no remunerada”.



Los empleados con esta licencia tendrán sus beneficios durante los primeros 92 días. Si pasados los seis meses no están vacunados, “su empleo en Google terminará”, dijo la compañía.

¿Por qué exigen la vacunación?

La primera razón es que Google quiere volver a las oficinas para realizar sus operaciones desde allí.



Por lo tanto, manifestó que no se aceptará a nadie que no cumpla con el esquema de inmunización.

Facebook Twitter Linkedin

Vacunación contra covid-19. Foto: iStock

“Nuestros requisitos de vacunación son una de las formas más importantes en que podemos mantener a nuestra fuerza laboral segura y mantener nuestros servicios en funcionamiento'', dijo un portavoz de Google en un comunicado.



Por otra parte, “la administración de Biden ordenó a las empresas estadounidenses con 100 o más trabajadores que se aseguren de que sus empleados estén completamente vacunados o se sometan a pruebas periódicas para detectar covid-19 antes del 18 de enero”, publicó el citado medio.



Y aunque un tribunal desestimó la orden, Google planea seguir el mandado de Joe Biden.



(Siga leyendo: Google hace homenaje a la pizza con un doodle interactivo).



“Esperamos que casi todas las funciones de Google en los EE. UU. estén dentro del alcance de la orden ejecutiva”, dijo el comunicado.

Las pruebas frecuentes no son una alternativa válida a la vacunación FACEBOOK

TWITTER

“Cualquier persona que ingrese a un edificio de Google debe estar completamente vacunada o tener un alojamiento aprobado que le permita trabajar o venir al lugar”, afirmó la compañía.



Por último, agregó que “las pruebas frecuentes no son una alternativa válida a la vacunación”.

Excepciones

Es importante resaltar que la empresa tendrá en cuenta a aquellos empleados que presenten casos médicos o religiosos que les impidan realizar el proceso de vacunación.



Además, Google señaló que las personas pueden buscar otro rol, el cual no interfiera con la orden y, de ser el caso, podrían trabajar de manera permanente por teletrabajo.

Facebook Twitter Linkedin

Esto excepción contará con empleos donde no sea necesario ir a las instalaciones. Foto: iStock

Más noticias

Las palabras más buscadas por los colombianos en Google

Palabras que nunca debería buscar en Google, según Reddit

Robots limpiarán oficinas de Google en Estados Unidos

SIC estudia demanda contra Bavaria por escasez de cerveza

Hablemos de metaversos: ¿qué son, cuántos hay y qué se busca con ellos?

Tendencias EL TIEMPO