Empleados de Google anuncian la creación de un sindicato

Los empleados de Google y la empresa matriz Alphabet Inc. anunciaron la creación de un sindicato este lunes, lo que aumenta los años de confrontación entre los trabajadores y la gerencia del gigante de Internet.

Alphabet Workers Union dijo que estará abierto a todos los empleados y contratistas, independientemente de su función o clasificación. Recaudará cuotas, pagará al personal de organización y tendrá una junta directiva elegida.



(Le puede interesar: Google y Facebook habrían coordinado su respuesta en investigación)



El esfuerzo de sindicalización, una campaña poco común dentro de una importante empresa de tecnología de EE. UU., cuenta con el apoyo de Communications Workers of America como parte de una reciente iniciativa centrada en la tecnología conocida como CODE-CWA.



Los empleados de Google que se unan a Alphabet Workers Union también serán miembros de CWA Local 1400. El grupo, que representa a cientos de trabajadores en los EE. UU., planea abordar cuestiones como la compensación, la clasificación de los empleados y los tipos de trabajo que realiza Google.



(Además: Lo que más buscaron los colombianos en Google durante el 2020)

Google se ha enfrentado con algunos empleados en los últimos años por varios asuntos. Foto: Hayoung Jeon / EFE

"Contrataremos organizadores capacitados para asegurarnos de que todos los trabajadores de Google sepan que pueden trabajar con nosotros si realmente quieren que su empresa refleje sus valores", dijo Dylan Baker, ingeniero de software de Google, en un comunicado.



Una carta de los organizadores sindicales publicada en el New York Times decía que las preocupaciones laborales en la empresa habían sido rechazadas por los ejecutivos durante demasiado tiempo.



(Lea también: Siga estos pasos y evite que Google elimine sus fotos en Gmail o Drive)



Google se ha enfrentado con algunos empleados en los últimos años por contratos con el Ejército de EE. UU., el trato diferente de los trabajadores subcontratados y un rico paquete de salida para un ejecutivo expulsado por presunto acoso sexual.



"Siempre hemos trabajado duro para crear un lugar de trabajo que brinde apoyo y recompensa a nuestra fuerza laboral", dijo Kara Silverstein, directora de operaciones de personal de Google, en un comunicado.



"Por supuesto que nuestros empleados tienen derechos laborales protegidos que apoyamos. Pero como siempre lo hemos hecho, continuaremos interactuando directamente con todos nuestros empleados", agregó.



(Además: ‘No consumimos las redes sociales, ellas nos consumen a nosotros’)



Un sindicato exitoso de Alphabet podría limitar la autoridad de los ejecutivos y, al mismo tiempo, inspirar esfuerzos similares en Silicon Valley, que hasta ahora ha evitado la sindicalización.



El Sindicato de Tiendas Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes presentó documentación en noviembre para representar a los trabajadores de primera línea en una instalación de Amazon.com Inc. en Alabama.



Los trabajadores de los almacenes estadounidenses de la empresa actualmente no están sindicados. Se espera una votación entre los más de 5.000 trabajadores en el sitio en las próximas semanas.



(Le recomendamos leer: Bitcóin alcanza nuevo máximo histórico y se acerca a los US $ 35.000)



El anuncio no especificó si la nueva organización intentará asegurar el apoyo mayoritario entre la fuerza laboral de Alphabet, el reconocimiento formal de Alphabet o la negociación colectiva con la empresa, un proceso que ha sido resistido agresivamente por las corporaciones estadounidenses.

Nuestros empleados tienen derechos laborales protegidos que apoyamos. Pero como siempre lo hemos hecho, continuaremos interactuando directamente con todos nuestros empleados FACEBOOK

TWITTER

La membresía de CWA incluye algunos trabajadores, como los empleados de universidades públicas en Tennessee, que participan en acciones colectivas sin tener derechos legales de negociación colectiva.



Las protestas de trabajadores de Google en 2018 obligaron a la empresa a dejar que un contrato de inteligencia artificial del Pentágono caducara. Los levantamientos de empleados también llevaron a la empresa a limitar el uso del arbitraje forzoso ese mismo año.



CWA ha estado apoyando a los activistas de Google desde al menos 2019, cuando el sindicato presentó una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales alegando que los trabajadores fueron despedidos por tomar acciones colectivas. En diciembre, el abogado general de la agencia tomó algunas de esas acusaciones, acusando a Google de despedir, interrogar y vigilar ilegalmente a empleados activistas.



(Además: Así cambiaron los colombianos de operador durante el 2020)



Google ha negado las irregularidades, diciendo que apoya los derechos de los trabajadores y que los empleados en cuestión fueron castigados por "una violación grave de nuestras políticas y una violación inaceptable de una responsabilidad confiable".

Más noticias de Tecnología:

- Cinco claves antes de conectarse a una red wifi pública



- Jeff Bezos y Elon Musk rompen récords entre los más ricos del mundo



- Los jardines, espacios cada vez más inteligentes



BLOOMBERG