Google Drive, el servicio de alojamiento y sincronización de archivos del gigante tecnológico, dejará de estar disponible para varias versiones de Windows a partir de agosto de este año, según informó la compañía.

“En agosto de 2023, finalizaremos el soporte técnico de Drive para escritorio en Windows 8/8.1, Windows Server 2012 y todas las versiones de 32 bits de Windows”, indicó Google en su página de soporte.

La plataforma gratuita de almacenamiento (hasta 15 GB) fue lanzada en abril de 2012 y, desde entonces, se ha convertido en un servicio aliado de quienes buscan “guardar, compartir y colaborar en archivos y carpetas desde un dispositivo móvil, tablet u ordenador”.



Ofrece, además de acceso sencillo al contenido, protección contra software malicioso, spam y ransomware. Entre sus ventajas se encuentra que incluye aplicaciones nativas de la nube como lo son Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones para crear, editar y colaborar en cualquier archivo alojado allí.

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos. Foto: Google

¿Cómo puede seguir utilizando los servicios de Google Drive?



Google es muy claro al señalar que, para evitar la interrupción del servicio en las versiones de escritorio Windows 8/8.1, Windows Server 2012 y las de 32 bits, es necesario actualizar el sistema operativo a Windows 10 (64 bits) o superior antes de agosto de 2023.“Para evitar problemas de compatibilidad e interrupciones del servicio con Drive para escritorio, mantén una versión que Google lanzó en los últimos 12 meses”, aconseja la plataforma gratuita de almacenamiento.

Es necesario mantener el sistema operativo actualizado para disfrutar de los servicios de Google Drive. Foto: iStock

De acuerdo con el portal especializado ‘Wired’, los usuarios también pueden optar por acceder al servicio de Google Drive a través de un navegador compatible (Chrome; Firefox; Microsoft Edge, en el caso de Windows y Safari, en el caso de Mac). No obstante, existe el riesgo de no contar con la totalidad de sus funciones.



“Puede ser que otros navegadores de igual manera sean compatibles y te permitan acceder a tu cuenta de Google Drive, pero probablemente no estén disponibles todas las funciones”, enfatiza el sitio web ‘Enséñame de ciencia’.



La actualización del sistema operativo puede realizarse a través de la página oficial de Microsoft y resulta indispensable no solo por la compatibilidad, sino también por la seguridad que solo pueden brindar las versiones 10 y 11 de la plataforma.

En un comunicado emitido por Microsoft explican: “Los equipos originalmente construidos con Windows 8.1 están diseñados con tecnología de unos 10 años de antigüedad. Una vez que pases a un nuevo PC, habrá muchos aspectos de Windows que te resultarán familiares, pero también con importantes innovaciones y funcionalidades de software y hardware que no estaban disponibles hace una década”.

