Google deshabilitó cookies para 30 millones de usuarios: así puede saber si fue elegido

Google anunció hace varias semanas que desde hoy 4 de enero de 2024 empezará a probar una nueva función de protección antirastreo, la cual consiste en restringir de forma predeterminada el acceso de las 'cookies' de terceros a los sitios web durante la navegación en el buscador Chrome.

Esta novedad, por ahora, será instalada 1% de las personas que utilizan Google Chrome en todo el mundo y es una de las medidas que componen la iniciativa Privacy Sandbox.



“La misión del equipo de Privacy Sandbox en gran es mantener la actividad de las personas privada en un mundo Internet libre y abierta, y que respalda la misión más amplia de la empresa, que es garantizar que la información siga siendo accesible para todos y útil", dijo Victor Wong, director senior de gestión de productos de Google para Privacy Sandbox, a Gizmodo en una entrevista en abril de 2023.



Cabe aclarar que Sandbox es una propuesta generada por Google para ofrecer publicidad digital respetuosa con los datos de los usuarios y lo que hace es eliminar las 'cookies' de seguimiento de terceros en Chrome con API alternativas con el objetivo de cuidar de los datos online.



Sin embargo, muchos se preguntan si hacen parte de esta selecta lista, por lo tanto, le contamos cómo puede saber si hace parte de los 30 millones de personas que eligió Google.

Así puede saber si Google desactivó sus cookies



Inicialmente, notará que existe una ventana emergente en Chrome, la cual describe la nueva “Protección de seguimiento” de Google, como la compañía llama a su plan contra las cookies.



Por otro lado, podrá ver que no aparecen los cotidianos avisos de cookies y también puede notar que cuando se rastrea la protección, verá un pequeño logotipo de ojo en la barra URL. Sin embargo, puede dar clic en ese ojo en caso de que quiera permitir que un sitio web en particular use cookies con usted.



También puede verificarlo de forma manual y revisar las preferencias de su navegador desde la configuración de Chrome, Vaya al apartado de “Privacidad y seguridad”, y en caso de que encuentre las notificaciones de las cookies activadas, es posible que sea uno de los 30 millones de elegidos para esta prueba de Google.

