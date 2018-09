En 20 años, Google pasó de buscador a gigante tecnológico

El buscador de Google cumple 20 años este 27 de septiembre. Y aunque la fecha sigue en debate, pues la compañía se fundó el 4 de septiembre de 1998, el gigante tecnológico celebra su aniversario con un 'Doodle' conmemorativo que recuerda sus avances durante las pasadas dos décadas.

En 2001, llegó la opción de búsqueda por imágenes. Entre 2002 y 2005, llegaron Google News, Google Adwords, Google Maps, Gmail y Android. En 2015, la empresa pasa a ser parte de Alphabet. En 2016 se anuncia el Google Home y el Google Now pasa a consolidarse como Google Assistant. Este 2018, Google Duplex, dotado de inteligencia artificial, fue presentado con una conversación altamente naturalizada.

Según la empresa, la misión de "organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil" no ha cambiado. Giovanni Stella, gerente general de Google para Colombia y la región de Centro América, explicó durante su evento Search 20, que se llevó a cabo en Bogotá, que la innovación como una cultura, el enfoque en la resolución de problemas y la construcción de plataformas abiertas son los pilares para el diseño de nuevos productos.



Proyectos como Google Cardboard, las gafas de experiencias de realidad mixta que están hechas de cartón, o los hilos de conversación en el sistema de correo Gmail, han sido producto de los propios empleados.



Dentro de las máximas de la innovación en la empresa se encuentran no temer a equivocarse, fallar rápido y pensar en un '10X'. "Se trata de imaginar la idea unas 10 veces más grande de los que es y no describir solo un 10 por ciento", expresó Stella.

Por su parte, la vicepresidenta de Google para hispanoamérica, la colombiana Adriana Noreña, en entrevista con EL TIEMPO esbozó qué viene para el buscador y cuáles son los planes de la compañía en el futuro cercano.

Han pasado 20 años desde el buscador de Google, ¿qué podemos esperar para los próximos 20?

Llevo 13 años en Google. Puedo decir con conocimiento de causa qué ha pasado. Nuestros primeros 20 años fueron la época del buscador, siendo casi una compañía monoproducto. A partir de la proliferación de los dispositivos móviles y los avances tecnológicos, teniendo en cuenta una misión muy clara, la de organizar la información que existe en el mundo y ponerla de forma accesible y útil para los usuarios, se desarrollaron otra gama de productos que apuntan a solucionar mucho problemas.



Creemos que el buscador siempre ha estado en el corazón de la compañía, pero la búsqueda misma ha evolucionado. Pasamos de búsquedas sencillas a una búsquedas más asistidas y predictivas. Tecnologías como la inteligencia artificial y la disciplina del aprendizaje automático han empoderado nuestros avances tecnológicos en aras de mejorar la experiencia de nuestros usuarios.



Como lo ha dicho Sundar, se espera que en los próximos 10 años seamos primero una compañía de inteligencia artificial y ello implica grandes desafíos y oportunidades. Está claro que siempre tendremos a nuestro consumidor en el centro. En ese panorama el buscador vendrá a complementar las experiencias de los usuarios desde otros entornos, como los carros, los hogares o los móviles con búsquedas más avanzadas como los comando de voz.

El asistente de voz ha sido recargado con mayores capacidades, este año se presentó un avance en la comunicación continua. De hecho, Assistant se presentó como moderador y maestro de ceremonias en el Search 20.

¿Cómo guiar a las personas en el paso de búsquedas de texto a voz?

Hay que aclararle a las personas que el 'machine learning' (aprendizaje automático) se diferencia de la generación anterior de computadores porque no se está programando cada una de sus acciones en detalle. Los sistemas empoderados con algoritmos de machine learning han sido programados para aprender continuamente. Mi mensaje a los usuarios es hablen naturalmente con el sistema, que tendrá las capacidades para responderles. También resalto que entre más suceda esa conversación, la máquina se alimentará de la información y podrá responder de manera más acertada.

¿A dónde va a llegar el buscador? ¿qué hay de los rumores de llegar a China?

En este momento no podemos decir que estamos dando avances para tener un buscador en China.

Entonces, ¿a dónde va el buscador?

Nuestra aplicación está completamente empoderada de aprendizaje automático. Hoy, al momento de abrir la aplicación, se despliega en el inicio una información relevante para el usuario. Por ejemplo, si está en un hotel, el sistema puede decir qué tipo de platillos se encuentran en el restaurante .



El buscador va a pasar de cosas reactivas a cosas muy proactivas. Al mundo de la asistencia. A donde como usuarios a través de la plataforma del buscador vamos a poder encontrar soluciones asistidas para la vida. Como por ejemplo ver mi calendario y resolver cosas a las que yo previamente le he dado acceso para que las mire. Cosas como planear un viaje. Que por ejemplo sepa la hora del vuelo y sea capaz de calcular el tráfico hasta el aeropuerto para que me recomiende el mejor momento para salir hacia allá y llegar a tiempo a mi destino.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET