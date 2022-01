Google formará un grupo enfocado a la cadena de bloques y las tecnologías relacionadas bajo la dirección de un ejecutivo que ha pasado más de una década en el negocio principal de la empresa: la publicidad del motor de búsqueda.



Shivakumar Venkataraman, vicepresidente de ingeniería de Google de Alphabet Inc., estará ahora al mando de una unidad enfocada en "cadena de bloques y otras tecnologías de computación distribuida y almacenamiento de datos de próxima generación", según un correo electrónico al que tuvo acceso Bloomberg News.



(Le puede interesar: Instagram probará permitir a creadores de contenido cobrar suscripciones)

El ejecutivo se convertirá en "líder fundador" de Labs, una división comercial en la que Google alberga sus diversos esfuerzos de realidad virtual y aumentada, según el correo electrónico. Un portavoz de la compañía no quiso hacer comentarios.



Hasta la fecha, Google ha ofrecido algunos servicios en la nube a empresas que trabajan en tecnología de cadena de bloques. Pero por lo demás, Google, una empresa famosa por su experimentación, no ha lanzado proyectos públicos a esta área donde algunos rivales como Meta Platforms Inc. y Twitter Inc., han dedicado considerables recursos.



(Lea también: WhatsApp estrena apariencia en Windows: le contamos cómo se ve ahora)

Facebook Twitter Linkedin

Hasta la fecha, Google ha ofrecido algunos servicios en la nube a empresas que trabajan en tecnología de cadena de bloques. Foto: iStock

Sin embargo, recientemente, el presidente de pagos y comercio de Google dijo que la compañía estaba prestando "mucha atención a las criptomonedas". El otoño pasado, Google colocó a una serie de grupos que trabajan en sus esfuerzos de hardware y software de realidad virtual en Labs bajo supervisión de Clay Bavor, un vicepresidente, que también supervisa la incubadora de empresas emergentes de la compañía.



(También: Android: así puede conectarse a una red Wifi sin tener la contraseña)



En ese momento, Google describió el trabajo de Bavor como enfocado en "proyectos tecnológicos a largo plazo que respaldan directamente nuestros productos y negocios principales".



La unidad que trabaja en cadena de bloques es relativamente pequeña en comparación con otras áreas de productos de Google, dijo una persona familiarizada con la empresa.



(Además: Estas son las ventajas de usar el ‘modo avión’ en su celular)



Venkataraman, un veterano del equipo de publicidad del motor de búsqueda de Google, publicó anteriormente una investigación sobre técnicas de la empresa para la computación distribuida, o la vinculación de grandes cantidades de máquinas en forma de redes.

También le puede interesar:

- WhatsApp: se eliminarán los grupos que usen estas palabras



- ¿Le están robando el Wifi en su casa? Aprenda a descubrirlo



- Netflix: clientes de Claro tendrán la suscripción a la plataforma



BLOOMBERG