Este lunes 13 de junio, Google desmintió un artículo en el que afirmaban que uno de sus programas había alcanzado características propias del humano. La empresa habló al respecto.

Resulta que el sábado 11 de junio, el ‘The Washington Post’ publicó una noticia en la cual el ingeniero Blake Lemoine, empleado de Google, había declarado que un sistema e IA de vanguardia e inédito llamado LaMDA había avanzado tanto que se había vuelto consciente.

Esto inmediatamente causó revuelo en redes sociales y varios expertos en IA rechazaron las afirmaciones, pues algunos señalaban que la versión de este programa si tenía atributos humanos, pero la “creencia de que la IA de Google podría ser consciente destaca tanto nuestros temores como nuestras expectativas sobre lo que esta tecnología puede hacer”, según el medio ‘CNN’.

LaMDA significa "Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo". Según el citado medio, es un sistema de inteligencia artificial a gran escala que responde a indicaciones detalladas. Este opera con patrones y predice las palabras que vienen a continuación o en otros casos responde a diversas preguntas.

De acuerdo a los informes, el ingeniero Blake Lemoine presentó una evidencia a Google sobre la conciencia, pero la compañía no estuvo de acuerdo.

Así que, en un comunicado, Google dijo que "revisó las preocupaciones de Blake según nuestros Principios de IA y le informaron que la evidencia no respalda sus afirmaciones".

Además, un portavoz de la empresa afirmó que Lemoine fue liberado de sus responsabilidades. La compañía señaló que el empleado se encuentra en “licencia administrativa”.

Sin embargo, ‘The Washington Post’ dice que Lemoine fue suspendido por violar la confidencialidad.

Dichas tecnologías son programadas para 'aprender' del comportamiento gracias a metodologías de 'machine learning'. Foto: Istock

Por otro lado, Google señaló que LaMDA sí ha tenido "11 revisiones distintas de principios de IA e investigaciones y pruebas rigurosas” para mejorar la calidad, la seguridad y las capacidades del sistema.

Sin embargo, llegar a afirmar que la tecnología tiene características y cualidades humanas es un caso sin sentido: “Por supuesto, algunos en la comunidad de IA más amplia están considerando la posibilidad a largo plazo de una IA sensible o general, pero no tiene sentido hacerlo antropomorfizando los modelos conversacionales actuales, que no son conscientes”.

Por último, señaló que no conocen de otro empleado ha llegado a realizar ese tipo de declaraciones que hizo Lemoine.

"Cientos de investigadores e ingenieros han conversado con LaMDA y no tenemos conocimiento de que nadie más haya hecho afirmaciones de gran alcance, o antropomorfizado a LaMDA, como lo ha hecho Blake", dijo Google.

