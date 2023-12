Google comenzará a restringir el acceso de las 'cookies' de terceros: esto se sabe

Google anunció que desde el próximo 4 de enero de 2024 empezará a probar una nueva función de protección antirastreo, la cual consiste en restringir de forma predeterminada el acceso de las 'cookies' de terceros a los sitios web durante la navegación en el buscador Chrome.

Esta novedad, por ahora, será instalada 1% de las personas que utilizan Google Chrome en todo el mundo y es una de las medidas que componen la iniciativa Privacy Sandbox.

¿Qué es Privacy Sandbox?

Privacy Sandbox es una propuesta generada por Google para ofrecer publicidad digital respetuosa con los datos de los usuarios y lo que hace es eliminar las 'cookies' de seguimiento de terceros en Chrome con API alternativas con el objetivo de cuidar se los datos online.



Esta herramienta antirastreo se enfocará a operar en la cuenta de un pequeño porcentaje de usuarios y así permitir que los desarrolladores puedan probar hasta qué punto están preparados para crear y ofrecer una web sin 'cookies' de terceros e ir mejorando la metodología.



En cuanto a la selección de cuentas, esta será aleatoria y Google emitirá una notificación a los seleccionados en el momento que abran Chrome en cualquier ordenador de sobremesa o en Android.



Cabe resaltar que Google explicó que en caso de que un sitio web no funcione con 'cookies' de terceros y el navegador emita la advertencia, se le ofrecerá la opción de volver a habilitar temporalmente las 'cookies' desde el icono del ojo, situado a la derecha de la barra de direcciones para que esta decisión no altere la experiencia en la plataforma.

