En el mundo, Google Chrome es uno de los motores de búsqueda más usados por millones de usuarios en internet, pero así como navegar la web es muy útil, también puede tener riesgos.



Esto porque los cibercriminales siempre están atentos para intentar robar información de los usuarios o lograr acceder a sus cuentas.



Por eso, hay algunas acciones que puede implementar para reducir sus vulnerabilidades a la hora de usar este navegdor.

Una de esas acciones es mantener actualizado su motor de búsqueda ya que periodicamente las empresas mejoran sus sistemas de seguridad ante detecciones de riesgos de vulneración, por eso al mantener su buscador actualizado, usted tendrá las últimas mejoras que se hayan incluido.



Así mismo, se sugiere a los usuarios utilizar contraseñas seguras y únicas para mantener la seguridad de sus cuentas en los diferentes sitios web. Mientras más larga su contraseña, más difícil será para los criminales dar con ella, así mismo, expertos recomiendan que incluya una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.



Del mismo modo, tenga en cuenta que Google ofrece una opción de 'navegación segura', en la que los usuarios reciben alertas sobre software malicioso, extensiones riesgosas, suplantación de identidad (phishing) o sitios que Google identificó como potencialmente inseguros.



Configurarla es fácil, en la computadora debe abrir 'Chrome', hacer clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha, y luego dar clic en la opción 'Configuración'. Una vez ahí, debe dar clic en 'Privacidad y seguridad' y luego en 'Navegación segura' y seleccionar el nivel de navegación segura que desea -los niveles son 'sin protección', 'protección estándar' y 'protección mejorada'-.



De otro lado, es recomendable que no ignore las alertas que le da Google sobre descargas que se inician en una página web que no es segura, puesto que esas descargas podrían contener software malicioso. Así que si le sale una notificación de Google advirtiendo que una descarga es insegura, es mejor no insistir en ella.



Finalmente, otro consejo es que tenga habilitada la autenticación en dos pasos, que detecta intentos de acceso no autorizados a sus cuentas de Google. De este modo, si los ciberdelincuentes intentan acceder a su cuenta, no solo necesitarán la contraseña sino la confirmación misma del usuario mediante un mensaje de texto o notificación al celular, lo que hace más difícil que esas terceras personas puedan entrar a su perfil.



Activar esta opción es sencillo, primero debe abrir su cuenta de Google y en el panel de navegación seleccionar 'Seguridad', luego en la opción 'Iniciar sesión en Google' seleccione 'Verificación en dos pasos'; y después dé clic en 'Empezar' y siga los pasos que aparecen en pantalla.

