Google Chrome: ¿qué tan seguro es navegar en modo incógnito y cómo funciona?

Los navegadores son aplicaciones que permiten el acceso a la web, además de ser capaces de reconocer los distintos tipos de archivo y entradas de información que el usuario le ordena. Sin ellos sería imposible ingresar en la misma.



Dentro de la red hay infinidad de datos que pueden ser cifrados o abiertos. Cada página visitada o referencia queda registrada en el historial de búsqueda del 'software', no obstante, Google Chrome tiene la opción de habilitar el modo incógnito para ocultar la información que se busque.

De acuerdo con el 'Centro de ayuda' de Google, esta opción permite que el usuario navegue en la red de manera privada, así las demás personas que utilicen el dispositivo no podrán ver el historial ni entrar en los sitios buscados.



De igual forma, evita el almacenamiento de datos personales en formularios o base datos requeridos al momento de realizar una compra, por ejemplo. Así como a evitar las 'cookies' de los sitios web, fragmentos de texto que le permiten a las páginas recordar el ingreso de su ordenador a las mismas.



"Chrome no guarda su historial de navegación ni la información que ingrese en formularios. Las 'cookies' y los datos de sitios se recuerdan mientras navega, pero se borran cuando sale del modo Incógnito. Puede bloquear las 'cookies' de terceros cuando abre una nueva ventana de incógnito", señala el portal oficial del gigante tecnológico.



Los navegadores permiten buscar información en la web. Foto: iStock

Para activarlo solo hace falta entrar al navegador y seleccionar los tres puntos superiores al costado derecho que aparecen en la pantalla. Allí se desplegará una pestaña donde debe elegir la opción 'Nueva ventana de incógnito'.



De manera automática, el navegador lo enviará a una pestaña en negro, donde podrá empezar a buscar cualquier información que necesite.

¿Qué tan seguro es navegar en esta modalidad?

A pesar de que este modo es muy útil para proteger la privacidad del internauta en los aspectos descritos anteriormente, esta no garantiza de manera infalible que el mismo pueda navegar de forma completamente anónima, ya que el proveedor de servicios de internet aún puede rastrear su actividad.



De acuerdo con el portal del 'software' de antivirus 'AVG', esta función borra el historial de navegación, la memoria caché de Google y las cookies ante la vista de otros usuarios que usen el mismo dispositivo, pero no impide que las páginas web que visita u otros terceros vean su información personal.



"En este modo la dirección IP no se oculta, por lo que la ubicación sigue siendo visible para cualquier persona que pueda estar fisgoneando. Los proveedores de servicios de Internet, las páginas web que visita y los motores de búsqueda pueden seguir viendo su dirección IP y su rastro digital", señala la compañía en su página oficial.

En ese sentido, el modo incógnito no ofrece una protección total ni adecuada de la privacidad si lo que desea es evitar que rastreen su información mientras navega en la red.



Para ello, las marcas de seguridad web ofrecen dentro de su plan de antivirus de navegadores privados diseñados específicamente para bloquear los anuncios más intrusivos y evitar que los rastreadores de terceros sigan su actividad en línea.

Cinco tips para sacarle provecho a Google Chrome



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

