Con el objetivo de evitar que ciberdelincuentes utilicen perfiles inactivos, la compañía estadounidense Google anunció su decisión de empezar a eliminar cuentas cuyo uso esté suspendido desde hace dos años.



A partir del pasado 24 de julio empezó a regir la nueva estrategia de seguridad, sin embargo, todavía no empezarán a eliminar perfiles.



Cabe resaltar que esto implicaría no solo eliminar su correo electrónico, sino también su almacenamiento en la nube, sus fotos y todos los archivos que estén guardados desde esa cuenta.



Por ende, si usted no quiere que esto le suceda, debe iniciar sesión en su perfil o de lo contrario su información será borrada para siempre.



Ahora bien, las cuentas corporativas y de centros educativos no serán parte de este proceso. Sin embargo, Google ya ha empezado a notificar sobre esta nueva decisión a los millones de usuarios inactivos.



La información correspondiente a su Drive, Meet, Fotos, YouTube e información anclada a las búsquedas del navegador serán eliminadas. Por supuesto que podrá volver a crear una cuenta completamente nueva sin ningún problema.



La fecha estipulada para la eliminación masiva es a partir del 1 de diciembre del año en vigencia. Por último, es importante resaltar que si quiere hacer una copia de seguridad, puede utilizar la herramienta ‘Google Takeout’, el cual permite exportar sus datos a un archivo descargable



VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

