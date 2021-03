Las implicaciones de la decisión de Google sobre las ‘cookies’

Durante más de dos décadas, las 'cookies' han hecho parte del ecosistema de internet. Lo más seguro es que usted a la hora de navegar ya haya hecho uso de ellas o le hayan notificado al entrar a una página web que las utilizan con el fin de mejorar el servicio.

Las 'cookies' son pequeños archivos informáticos que van recopilando las acciones que realiza la persona al estar dentro de un sitio. En otras palabras, almacena datos como qué está buscando la persona, a qué cosas le da clic o incluso permiten guardar los datos de acceso del correo electrónico o de una red social para que sea más fácil ingresar en el futuro.



Esta facultad ha hecho que las 'cookies' se conviertan en un elemento principal para la publicidad digital, ya que esta información recopilada ayuda a entender los gustos y preferencias de los usuarios y que los anuncios sean más personalizados. Esa es la razón por la que después de buscar un determinado producto en una página, al navegar por otros lugares le aparezca una pieza publicitaria mostrando ese determinado objeto.



Es por esto que el reciente anuncio realizado por Google de que no permitirá 'cookies' de terceros dentro de su plataforma ha generado diferentes interrogantes de cómo esto impactará los anuncios en internet.

¿Qué cambia?

Desde principios del año pasado, la compañía manifestó su intención de acabar con este tipo de archivos, al igual que otras tecnologías que permitan rastrear individualmente a las personas con el fin de garantizar una mayor privacidad para los usuarios.



“Cuando Google dice que no va a dejar que operen más las 'cookies' de terceros hace referencia a esas plataformas de publicidad digital que se pegan de Google para capturar datos. Lo que les está diciendo la compañía es que no les va a permitir más que capturen data a través de ellos”, señala Diego Páramo, cofundador de Épica y experto en publicidad digital.



Aunque vale aclarar que eso no significa que Google deje de guardar los datos de los usuarios cuando utilizan sus plataformas. “Esas otras compañías van a tener que usar otros sistemas de 'tracking' alternos a los que usa Google que les permita capturar este tipo de información”, agrega Páramo.



El gigante tecnológico precisó además que no contempla crear identificadores alternativos a las 'cookies' de terceros que rastreen datos individuales del usuario, esto incluye elementos de seguimiento como gráficos PI, que están basados en las direcciones de correo electrónico de las personas. La decisión está justificada, señaló Google, en que este tipo de modelos no se adaptan a las necesidades de privacidad exigidas actualmente por los navegantes y tendrán posibles restricciones regulatorias en el futuro.



Con esto, Google se suma a otros navegadores como Firefox y Safari, que desde hace más de dos años bloquean este tipo de rastreadores de usuarios. Aunque el impacto es mucho mayor, ya que Chrome es el líder del mercado, con el 65,9 por ciento de preferencia entre los usuarios a la hora de navegar, según cifras de Statcounter.

Lo que viene

Pese a su anuncio, Google ha manifestado que están buscando desarrollar tecnologías que permitan sustituir a este tipo de 'cookies'. Para esto cuentan con el proyecto Privacy Sandbox, que es un ambiente de prueba que permite crear e implementar un software que mantenga el factor de la privacidad, pero que al mismo tiempo sirva a los anunciantes.



“Seguimos comprometidos con la conservación de un ecosistema digital vibrante y abierto donde las personas puedan acceder a una amplia gama de contenido soportado por la publicidad, con la confianza de que se respeta su privacidad”, señaló David Temkin, director de Gestión de Productos, Privacidad y Confianza de anuncios de Google.



Para esto propusieron el estándar FLoC (Federated Learning of Cohorts), en donde los usuarios no son individualizados por sus gustos, sino que hacen parte de grandes conjuntos de personas con intereses similares. Lo que garantizaría que se mantenga en privado el historial de navegación de un determinado ciudadano, pero que aun así reciba anuncios personalizados con sus intereses.



La efectividad de este modelo solo se podrá medir con el tiempo



TECNÓSFERA