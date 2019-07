Fondo de recaudación online lanza campaña con Orange is The New Black 

La plataforma de financiación colectiva GoFundMe se alió con la seria de Netflix Orange Is The New Black, que hoy estrena su sexta y última temporada, para lanzar el fondo Poussey Washington, en honor al icónico personaje de la serie, que representa a una reclusa de que muere en la cuarta temporada al ser asfixiada por un guardia de la prisión.

El objetivo del fondo es apoyar a ocho organizaciones sin fines de lucro preexistentes que luchan por la justicia penal, la reforma de políticas, los derechos de los inmigrantes y el encarcelamiento en masa.



Además, al mejor estilo de un capítulo interactivo de Netflix como 'Bandersnatch', en el episodio final de la serie los espectadores tendrán la oportunidad de hacer una donación a través de la plataforma en línea.

Netflix publicó un video para explicar mejor de qué se trata la iniciativa y cómo el final de la serie busca generar acciones concretas.



"El fondo apoyará grupos sin fines de lucro cuyos objetivos son reformar la justicia penal, proteger los derechos de inmigrantes, acabar con la encarcelación masiva y apoyar a las mujeres que han sido víctimas de ella", dice en el video Samira Wiley, actriz que protagoniza a Poussey Washington en la serie.



"Fue un honor para nosotras contar estas historias. Aprendimos de primera mano que el sistema les falla a las mujeres, tanto dentro como fuera de la prisión. El Fondo Poussey Washington nos ayudará a mantener vivo el legado de Orange is The New Black", finaliza.

La iniciativa del fondo comenzó cuando Jenji Kohan, creadora y escritora, y Tara Herrman, productora ejecutiva de la serie, se dieron cuenta de que podían eliminar los problemas del programa y llevarlos al mundo real para generar un impacto tangible.



"Poussey Washington puede haber sido un personaje ficticio creado para la televisión, pero la historia de su vida y el destino devastador es demasiado real para muchas mujeres en este país.", dice en CrowdRise, una plataforma de financiamiento colectivo que fue adquirida por GoFundMe en 2017.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET