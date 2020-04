GoDaddy adquiere el negocio de registros de Neustar y operaría el .CO

Go Daddy, la compañía de registros y alojamiento en la web, anunció que adquirió el negocio de registro de Neustar, la multinacional estadounidense dueña de .CO Internet SAS, actual administrador del dominio .CO y quién seguirá en operación por cinco años más en el país.

El nuevo servicio se llamará GoDaddy Registry y estará dirigido por Nicolai Bezsonoff actual vicepresidente senior y gerente general del negocio de registro de Neustar. "GoDaddy se compromete a ayudar a los empresarios cotidianos a poner sus ideas en línea con las mejores opciones de nombres de dominio posibles", dijo Andrew Low Ah Kee, Director de Operaciones de GoDaddy.



"La plataforma de registro de Neustar nos permite acelerar ese compromiso y brinda una escalabilidad mejorada para el crecimiento futuro. Durante más de dos décadas, GoDaddy ha utilizado su conocimiento del consumidor para impulsar la innovación en la industria del dominio y continuaremos haciéndolo creando más opciones y valor para los consumidores ".



GoDaddy agrega que ya ha trabajado en estrecha colaboración con los registradores y los registros durante más de 20 años para "ayudar a hacer crecer un mercado de dominios sano y competitivo y continuará haciéndolo en beneficio de los consumidores y la industria".

Por su parte, Bezsonoff dijo que "nuestro equipo está encantado de unirse a la familia GoDaddy. Compartimos una sólida historia de asociación y colaboración con GoDaddy que abarca dos décadas. Además, tenemos los mismos valores, una cultura común de innovación y una visión mutua para empoderar a las personas, empresas y marcas para que tengan éxito en línea ".



Por el momento no se conocen detalles financieros de la transacción. Sin embargo, según el comunicado, el trato se cerrará el segundo trimestre de 2020.



El negocio de Neustar incluye una amplia cartera de dominios de alto nivel, entre los que están: .biz, .co, .in, .nyc y .us, y aproximadamente 12 millones de dominios.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET