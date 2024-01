El Gobierno español aprobó plan para una ‘app’ antiporno: así funciona

Este martes, el Gobierno de España dio luz verde a un plan que busca proteger a los menores de la exposición al contenido pornográfico en la web, lo que incluye el desarrollo de una aplicación o un dispositivo digital capaz de verificar la edad de los usuarios en ciertas páginas web.



La iniciativa, que se alinea con tendencias globales en países como Francia, EE.UU., Reino Unido e Italia, fue anunciada tras la reunión del Consejo de Ministros y se basa en una propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de diciembre pasado, según informó Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, con un proyecto piloto esperado para el verano de 2024.



La propuesta, sin embargo, enfrenta escepticismo y preocupaciones por parte de expertos en tecnología y privacidad, particularmente en cuanto a la seguridad y efectividad de estas soluciones tecnológicas.



Pornhub es un sitio web de pornografía en internet con sede en Montreal, Canadá. Foto: iStock / Pornhub

Alegría detalló un posible mecanismo de funcionamiento de la app, que diferenciaría entre usuarios adultos y menores, permitiendo o negando el acceso según corresponda. A pesar de la presentación del plan, detalles cruciales sobre el desarrollo y la implementación de la herramienta, a cargo de la AEPD y la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, aún no se han revelado.



Además, el control de la edad en línea no solo representa un desafío técnico y de privacidad, sino que también se vislumbra como una oportunidad comercial. Sin embargo, esto conlleva riesgos significativos, como el surgimiento de estrategias para eludir los controles, incluyendo el uso de VPNs y la posible aparición de un mercado negro de certificados.



Estas medidas también plantean interrogantes sobre la eficacia y las consecuencias no previstas de la regulación del acceso a contenido adulto en Internet.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El País y contó con la revisión de la periodista y un editor.