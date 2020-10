Globant lanza premio global para reconocer a mujeres en tecnología

La multinacional tecnológica Globant anunció hoy el lanzamiento de los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, un premio global con el que buscan brindar un reconocimiento a las mujeres líderes en tecnología en el mundo. Según dicen, el premio tiene como objetivo destacar a aquellas profesionales que generan un impacto positivo en la industria.



El premio contará con figuras internacionales como jurados globales entre los que destacan The Edge, músico de la banda U2 y presidente de Endeavor Irlanda; Shari Loessberg, Profesora Titular de Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gestión Estratégica en el MIT Sloan School of Management; Linda Rottenberg, co-fundadora y CEO de Endeavor Global; y Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay.



Por su parte, en Colombia, los jurados serán Elkin Echeverri, director de Planeación y Prospectiva de Ruta N Medellín, Claudia Palacios, periodista y escritora, y Maritza Perez, vicepresidente Ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo del Banco Davivienda, Rubby Casallas, Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, y Olga Botero, chair de la Women Corporate Directors, entre otros.



Patricia Pomies, Chief People & Delivery Officer de Globant asegura que desde Globant están buscando cambiar la realidad de la industria IT y expandir la participación de minorías de género promoviendo capacitaciones, becas, programas de liderazgo y diversas políticas que garanticen la igualdad de oportunidades. "Para que el impacto sea real y significativo, debemos dar un paso más allá. Queremos reconocer y promover a las mujeres que están marcando una diferencia en la industria de TI e inspirar a que más mujeres y personas no binarias se interesen en STEM”, señala.



De acuerdo con Globant, este premio contará con unas fases nacionales y luego una fase global en las siguientes categorías:



Technology Executive: Reconoce a ejecutivas de formación STEM (que ocupen el rol de C-level VP y Directora, en empresas o áreas de IT) y que inspiren a mujeres y a la industria en general.



Game Changer: Orientada a profesionales líderes que, aunque no cuenten con background tecnológico, ocupen un puesto de liderazgo en una organización (ejecutivo C-level, vicepresidente, director o rol gerencial) y hayan generado un impacto positivo en la industria de IT.



Rising Star: Premia a una mujer menor de 26 años que demuestre innovación mediante el uso de la tecnología, que tenga alto potencial, una historia de superación personal y/o que haya progresado rápidamente en su carrera.



Por su parte, Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant asegura que “solo 3 de cada 10 trabajadores de las actividades relacionadas con las ciencias duras en la región son mujeres. Queremos cambiar esa realidad, mostrando las posibilidades que esta pujante industria ofrece al talento y fomentando que las mujeres puedan sumarse para liderar un cambio".



En Colombia, este evento cuenta con el apoyo de la Universidad de los Andes, la ACI Medellín, Endeavor Colombia, Women Who Code y Geek Girls, entre otras organizaciones e instituciones que aún se siguen sumando a esta iniciativa, postulando y apoyando con su difusión.



Aquellas mujeres que deseen postularse podrán hacerlo de forma gratuita hasta el 4 de noviembre de 2020, pero señalan que no se aceptarán autonominaciones. Los finalistas se anunciarán antes del 10 de diciembre de 2020. Si desea saber más del premio, puede visitar womenawards.globant.com o escribir a women-awards@globant.com

