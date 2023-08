A partir del pasado viernes, 25 de agosto, grandes plataformas digitales y motores de búsqueda como Google, Meta (la matriz de Facebook e Instagram), X (anteriormente Twitter), TikTok, entre otros, deberán acatar la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.



Esta normativa, que afecta a 19 plataformas con más de 45 millones de usuarios en la UE, exige medidas más estrictas contra contenidos ilegales y desinformación online.

¿Qué implica la nueva ley?



La DSA establece que estas plataformas deben crear términos y condiciones claros y un mecanismo de apelación a decisiones de moderación de contenido. Tienen que presentar su primer ejercicio anual de evaluación para reducir riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o manipulación de servicios.



Además, deben asegurar 'responsabilidad algorítmica', permitiendo a la Comisión Europea y a los estados miembros acceso a sus algoritmos. Ofrecer sistemas de recomendación de contenidos que no se basen en perfiles de usuarios. También tienen que eliminar rápidamente productos, servicios o contenidos ilegales tras ser denunciados.



Foto: iStock

Plataformas como Amazon y Zalando presentaron recursos ante el Tribunal General de la UE, argumentando que no deberían estar sujetas a esta normativa. Sin embargo, otras plataformas ya comenzaron a adaptarse.



TikTok, por ejemplo, introdujo un nuevo algoritmo que no se basa en perfiles de usuarios y presentó un archivo publicitario completamente renovado.



Por su parte, X (anteriormente Twitter) mostró receptividad hacia la normativa, aunque aún se encuentra en proceso de adaptación. Elon Musk, propietario de la plataforma, expresó su aprobación hacia la DSA.

📱@Meta está realizando cambios en los feeds de los usuarios en la Unión Europea, para cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y estas son las diferencias que van a notar en @instagram y @facebook desde hoy https://t.co/4oVe5N2hZU — Forbes_es (@Forbes_es) August 25, 2023

Consecuencias del incumplimiento



Las plataformas que no cumplan con la DSA podrían enfrentar multas de hasta el 6 por ciento de su facturación mundial. En el caso de los gigantes digitales, la Comisión Europea tendrá el poder exclusivo para exigir dicho cumplimiento.



Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, enfatizó que cumplir con la DSA no es un castigo, sino una oportunidad para que las plataformas refuercen su fiabilidad.



Aunque los efectos de la legislación no serán inmediatamente visibles para los usuarios, se espera un impacto significativo a largo plazo. La DSA también aborda los "patrones oscuros de la web", sistemas engañosos empleados por algunas compañías en Internet. Además, establece medidas especiales de protección para menores, prohibiendo la publicidad dirigida basada en datos personales de estos.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

