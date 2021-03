Lo que debe tener en cuenta al elegir un gestor de contraseñas

Si usted es de los que hacen uso de la misma contraseña para todas las cuentas o solo cambia un par de caracteres puede estar afectando la seguridad de sus datos personales.



Actualmente existen varias alternativas que pueden ayudarlo a manejar sus claves de una manera más confiable.



Entre estas opciones están los gestores de contraseñas, que garantizan que no solo se incremente el nivel de protección en sus cuentas, sino que hace que el proceso de administrarlas y recordarlas sea más sencilla.



Esta herramienta funciona a través de un software que ayuda a guardar las contraseñas de todas las cuentas del usuario y crea claves distintas para cada uno de los accesos, teniendo en cuenta diferentes elementos para hacerlas más confiables.



“El programa sugiere la contraseña con un número determinado de caracteres, que pueden ir de 30 a 40, lo que hace que sean más seguras e imposibles de ser descifradas por los ciberdelincuentes”, indica Andrés Cajamarca, gerente de Ingeniería de Fortinet, empresa experta en seguridad informática.



Estas claves son generadas de forma aleatoria y tienen combinaciones de letras, números, símbolos, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, sin seguir un patrón específico.



Una de las principales ventajas, afirma Roberto Martínez, experto en seguridad informática de Kaspersky, es que este tipo de programas cuentan con mecanismos de encriptación, lo que hace que cuando las claves se almacenen en la nube o en los servidores sean transformadas en mensajes incompresibles y totalmente distintos a su contenido original, por lo que si llega a las manos de un atacante este no podrá utilizarlas.



Estos programas se integran al navegador del computador del usuario, por lo que la persona solo necesitará aprenderse la contraseña del gestor, la cual debe tener eso sí todos los parámetros de seguridad.



“Esto facilita que las personas no se maten la cabeza buscando nuevas contraseñas, ni que tengan que recordarlas, ya que el programa se sincroniza y el usuario solo debe agregar las cuentas que tiene, que pueden ser desde correos electrónicos, redes sociales, plataformas de streaming, servicios bancarios, entre otros”, detalla Cajamarca.



La mayoría de los sistemas que están disponibles en el mercado cuentan con versiones de aplicaciones móviles, lo que permite que la persona pueda gestionar también sus contraseñas en este tipo de dispositivos.



“La persona solo debe descargar la app. En esta versión además se le puede adicionar un factor de doble autenticación para ingresar, como elementos biométricos de reconocimiento facial y huella digital, si el equipo desde donde se ingresa cuenta con estas opciones”, asegura el experto de Fortinet.

¿Cómo elegirlo?

Actualmente hay cientos de programas para administrar contraseñas, que van desde versiones gratuitas a pagas. Lo importante es que antes de adquirir una verifique su confiabilidad, descárguela solo en tiendas y páginas oficiales. Revise cuántos usuarios tiene, los comentarios y calificaciones.



El factor de encriptación es muy importante. Confirme que tenga cifrado RSA de 2048 bits o 4096 bits. “Debe tener un alto nivel de encriptación, con esto no importa qué servidor tenga el usuario va a ser muy difícil que lo ‘hackeen’ ”, explica Cajamarca.



Por último, verifique la facilidad de acceso y la compatibilidad con el equipo en el que va a descargar el programa. Es fundamental que el software cuente con un aplicativo móvil, ya que le facilitará el acceso desde donde desee realizarlo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA