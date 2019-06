Para Genius.com Google le ha robado letras de canciones y tráfico web

Un sitio web acaba de dar más argumentos al creciente escrutinio antimonopolio sobre Google tras acusar públicamente a la empresa de plagiar las letras de canciones publicadas en su página Genius.com para insertarlas en los paneles de información del motor de búsqueda, que se muestran como respuestas automáticas a las búsquedas de los usuarios.



Según el sitio, esto ha afectado y le ha 'arrebatado' el tráfico a su sitio web, que al momento cuenta con una base de datos de 25 millones de letras.

En caso de que sea cierto, la conducta podría considerarse como una actitud anticompetitiva de Google sobre otras plataformas, en un momento en el que el gigante tecnológico enfrenta un importante escrutinio en la materia tanto en la Unión Europea como en EE. UU.



La página web de letras en línea basa su acusación en un sistema de marca de agua que incluye patrones en el formato de los apóstrofes en sus letras. Al realizar un análisis de coincidencia, encontró más de 100 ejemplos de canciones que aparecían exactamente igual en el recuadro de búsqueda que arroja Google cuando un usuario solicita la letra de una canción.



"En los últimos dos años, hemos mostrado a Google pruebas irrefutables una y otra vez de que están mostrando letras copiadas de Genius", dijo Ben Gross, director de estrategia de Genius, al Wall Street Journal.

Por su parte, Google negó las acusaciones en un comunicado escrito y añadió que las letras que aparecen en sus paneles de información están autorizadas por socios, como la canadiense LyricFind con la que desde 2016 tiene un acuerdo con la gigante de las búsquedas para proveerla letras de canciones.



Google también dijo que sus cuadros de información no pretenden robar tráfico de otros sitios web sino mejorar la experiencia de sus usuarios al proveer respuestas directas a sus consultas en el motor de búsqueda.



La acusación llega en un contexto en el que la Google se enfrenta junto a otras gigantes tecnológicas a una investigación antimonopolio que está preparando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las entidades que impulsan la investigación, el gobierno estadounidense (el Departamento de Justicia de la mano de la Comisión Federal de Comercio) quiere comprobar si el grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) hace uso indebido de su poder de mercado y afecta la sana competencia para otros emprendimientos de tecnología en internet.



No es la primera vez que Google es acusada de no competir en las misma condiciones con otros servicios de búsquedas en línea. La gigante tecnológica ha recibido críticas por acaparar el tráfico de otros de búsqueda de direcciones por privilegiar sus resultados con Google Maps y por estar incursionando en servicios de viajes y compras.



Hasta el momento Genius no ha tomado acciones legales en contra de Google. El sitio web no tiene los derechos de autor de las letras que publica, debido a que su esta es una comunidad colaborativa de creadores y editores que aportan para construir las letras publicadas. Expertos apuntan a que esto podría ponerla en desventaja si se decide llevar el caso a una corte.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET