Estas son las similitudes y diferencias entre Gemini y Chat GPT

A principios de febrero, Google actualizó a Bard, su bot conversacional basado en inteligencia artificial (IA) por Gemini. La compañía estadounidense añadió una serie de mejoras en su IA para hacerla más realista, confiable y potente. A propósito de ello, la comparamos con ChatGPT, de OpenAI, para ver sus diferencias y similitudes.



(Lea además: Gemini 1.5: la apuesta de Google para competirle a Open AI)

Pero antes de empezar hagamos memoria sobre las novedades de la nueva versión de Gemini. Primero tenemos la llegada de Gemini Pro en más de 260 idiomas y en más de 230 países y territorios. ¿Qué es esto? Se trata del modelo de lenguaje multimodal más avanzado hasta el momento de Google.

​

De acuerdo al gigante tecnológico, Gemini Pro le brinda a Gemini “habilidades más avanzadas de comprensión, razonamiento, resumen y codificación”. La IA de Google es completamente gratuita y cuenta con una versión avanzada con Gemini Advanced, que se paga a través de Google One AI Premium. Esta versión tiene más funciones y potencia.



Aunque Google había habilitado la creación de imágenes con Gemini, esta función de interrumpió “después de que se descubrió que la herramienta producía imágenes inexactas y sesgadas”, explicó la misma Gemini. La empresa se encuentra mejorando la herramienta para relanzarla en un futuro.

​

Cabe destacar que Google emplea SynthID, una herramienta desarrollada por Google DeepMind que sirve para agregar una marca de agua digital en los píxeles de las imágenes creadas por IA. Esto es imperceptible para el ojo humano, pero sí es detectable para su identificación.



(Le puede interesar: La UE inaugura su Oficina de Inteligencia Artificial para fomentar su uso fiable)

Lo que las hace únicas

ChatGPT es más eficiente para datos concretos, resúmenes y preguntas cerradas, y Gemini para respuestas más elaboradas y extensas. FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, ChatGPT fue el pionero en cuanto a bots conversacionales. Lanzado en noviembre de 2022 por OpenAI, esta herramienta de inteligencia artificial generativa empezó una carrera a la que empresas tecnológicas más grandes, como Google, Microsoft o Meta (Facebook), se han sumado.



A más de dos años del debut de ChatGPT, la situación frente a su competencia se ha emparejado, pero todavía existen claras diferencias entre sus sistemas. Aquí resumimos las principales distinciones entre ChatGPT y Gemini (sus versiones gratuitas y libres de acceso):



- Los conocimientos de ChatGPT se limitan a enero de 2022. La IA de OpenAI no tiene su base de datos actualizadas con eventos recientes, tales como el Mundial de Fútbol Qatar 2022, las últimas ediciones del Super Bowl e incluso la premiación del Oscar de 2023. Por su parte, Gemini sí está conectado a Internet y puede responder con los últimos sucesos acontecidos en el mundo (pero se puede equivocar).



- Diferente modelo de lenguaje. Aunque las dos IA cumplen un objetivo similar, responder las preguntas del usuario, no tienen la misma capacidad de entendimiento (modelo de lenguaje). Gemini dispone de la última versión de Gemini Pro (antes usaba PaLM, pero ya fue reemplazado este modelo). La versión paga usa Gemini Ultra. Mientras que ChatGPT cuenta con GPT 3.5 (4.0 en la versión de pago del bot). Los rendimientos son similares, pero ChatGPT es más eficiente para datos concretos, resúmenes y preguntas cerradas, y Gemini para respuestas más elaboradas y extensas.



- Gemini ofrece otras respuestas. En el caso de que no le guste una respuesta de Gemini, la IA ofrece otras dos versiones más de la misma pregunta. ChatGPT no incluye esta función. En ambas puede indicarle manualmente que realice modificaciones o señalar que fue una mala respuesta. Gemini permite enviar órdenes para que las respuestas sean más cortas, largas, sencillas, informales y profesionales, además de que verifica su respuesta con el buscador de Google y comparte los enlaces de donde obtuvo la información.



- Gemini tiene soporte para audios de voz e imágenes. Si no quiere escribir su pregunta, Gemini ofrece la opción de dictado vía voz con el micrófono del dispositivo. Además, podemos enviarle imágenes para que las analice. La interacción con ChatGPT es exclusiva a través texto.



(Lea además: ¿Qué tan seguro es Chat GPT? Estas son algunas medidas para protegerse al usarlo)

Lo que las acerca

Las semejanzas entre Gemini y ChatGPT son más sencillas de resumir:



- Ambas cuentan con soporte para múltiples idiomas incluidos el español. Gemini tiene soporte para más de 260 idiomas y está disponible en más de 230 países y territorios. ChatGPT indica que está adaptado para idiomas como el inglés, español, francés, italiano, alemán y otros. Sobre su disponibilidad en regiones, señala que “estoy disponible en la mayoría de los países del mundo donde haya acceso a internet”.



- Las dos plataformas cuentan con una versión gratuita y una paga. En el caso de que quiera la mejor versión de ChatGPT, puede hacer un upgrade a ‘Plus’ para obtener mejores respuestas, más coherentes y más largas gracias al modelo de lenguaje GPT 4.0. También está Dall-e 3 para crear imágenes. En el caso de Google, la empresa desarrolló Gemini Advanced, que cuenta con Gemini Utra y ofrece más potencia y más funciones (generar código, traducir, entre otros).



- Las dos generan texto a indicación del usuario, tanto para tareas personales como profesionales. También pueden traducir, crear historias, responder preguntas y más.



- Las dos plataformas pueden cambiar sus registros de lenguaje mediante una orden del usuario. Puede pedirle a ChatGPT o Gemini que sean más formales o informales.

​

- Están en constante actualización de parte de sus desarrolladores.



- Disponibles en versión móvil. Podemos disfrutar de Gemini y ChatGPT desde nuestros teléfonos mediante el navegador o una aplicación (en Colombia aún no está disponible Gemini para iOS, pero sí lo está para Android como Gemini: Buy Bitcoin & Crypto).



- Ninguna de las dos puede generar imágenes. Hasta hace poco, Gemini permitía la creación de imágenes, pero esa función se suspendió. OpenAI, de ChatGPT, cuentan con Dall-E, una herramienta independiente que genera un número de imágenes gratis.



- Tanto OpenAI como Google tienen marketplace para vender sus desarrollos de chatbots (para atención al cliente, educación, entre otros). El de OpenAI se llama GPT Store y el de Google se llama Gemini Marketplace.



Gemini y ChatGPT son similares en esencia. Ambos son chatbots: pueden conversar, generar texto, traducir documentos, contarte chistes o resumir diferentes tópicos. Finalmente, son herramientas a disposición de los usuarios.

JULIO MELGAREJO BARDALES (*)

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

(*) Información actualizada por EL TIEMPO.