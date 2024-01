Gboard prepara una opción que permite iniciar de forma automática la escritura por voz

La compañía está trabajando en una opción que permitirá iniciar la escritura por voz de manera automática, lo que mejorará significativamente la experiencia de los usuarios de dispositivos Android.



(Leer más: ¿Cómo realizar una hoja de vida perfecta usando la inteligencia artificial este 2024?).



Hasta ahora, Gboard ha permitido a los usuarios escribir con voz, pero esta función requería abrir una aplicación de texto, como Gmail o Keep, tocar una zona de escritura y mantener pulsado el botón del micrófono en la parte superior del teclado. Sin embargo, esto está a punto de cambiar.

Una reciente versión beta de Gboard (v13.8) reveló una característica denominada 'escritura por voz fluida' en su código. Aunque Google aún no la ha activado, esta nueva función promete simplificar el proceso.



Según lo que se ha descubierto, cuando esté habilitada, el dispositivo indicará que "la escritura por voz comenzará automáticamente cuando se muestre el teclado". Esto significa que los usuarios ya no tendrán que acceder al campo de texto manualmente como lo hacían antes.



(Seguir leyendo: Cómo entrenar el cerebro para estar más enfocado).



Esta mejora no solo simplificará la barra de herramientas de la aplicación, sino que también agilizará la forma en que los usuarios pueden compartir mensajes de voz con sus contactos. En lugar de realizar varios pasos para habilitar la escritura por voz, todo se iniciará de forma automática, lo que mejorará la fluidez y la eficiencia en el uso de Gboard.

Facebook Twitter Linkedin

En lugar de realizar varios pasos para habilitar la escritura por voz, todo se iniciará de forma automática, lo que mejorará la fluidez y la eficiencia en el uso de Gboard. Foto: iStock

Google continúa trabajando en mejorar su suite de aplicaciones y servicios para brindar a los usuarios una experiencia más cómoda y práctica.



(Le puede interesar: Colombia registra una de las temperatura más altas de su historia en Cundinamarca).



La incorporación de esta opción de escritura por voz automática en Gboard es un paso más en esa dirección, lo que seguramente será bien recibido por los millones de usuarios que confían en este teclado en sus dispositivos Android.

Más noticias

- La nueva herramienta de Google Fotos que lo ayuda a tener sus imágenes más organizadas

- Cómo saber si me hackearon: 13 señales que indican que está en peligro

- Ideam revela lugar que bate récord de calor con 40,4 grados: no queda en la Costa

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.