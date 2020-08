El millonario rescate que habría pagado compañía tras ciberataque

Después de haber sufrido un ataque cibernético en donde todos los archivos de la compañía fueron secuestrados, Garmin, empresa reconocida por la fabricación de relojes inteligentes, habría pagado una millonaria suma de dinero para poder recuperar su información, así lo reveló el medio británico ‘Sky news’.



La compañía había sido atacada por el ransomware WastedLocker del grupo de piratas informáticos Evil Corp el pasado 23 de julio. Esto hizo que fueran desconectados varios de sus productos y servicios.



Por el ransomware, los dispositivos portátiles, aplicaciones, sitio web y líneas telefónicas de la compañía de relojes inteligentes quedaron fuera de servicio por varios días.



Evil Corp fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de ser señalados de robar unos 100 millones de dólares de empresas y organismos en EE. UU.



En un principio se conoció que los ciberdelincuentes exigían 10 millones de dólares para entregar el código de descifrado y así recuperar los archivos. Foto: EFE

En un principio se conoció que los ciberdelincuentes exigían 10 millones de dólares para entregar el código de descifrado y así recuperar los archivos.



‘Sky News’ aseguró que la compañía en un primer momento habría buscado a una empresa intermediaria para pagar el rescate, pero debido a las sanciones impuestas contra Evil Corp decidieron no hacer parte del proceso.



El medio británico señaló que aunque no se conoce el monto total que Garmin habría dado para recuperar sus informes, ellos no realizaron el pago directo a los piratas informáticos.



Una vez se conoció el restablecimiento de los servicios de Garmin, la empresa aseguró que no se perdió, ni se robo ningún dato de sus clientes.

