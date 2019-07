El G7 acuerda impuesto digital a gigantes tecnológicas para 2020

Los Ministros de Finanzas de los países del G7 llegaron a un acuerdo para que las empresas de internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, aunque carezcan de presencia física, para evitar que transfieran sus beneficios a paraísos fiscales.

El compromiso alcanzado en la reunión por el G7, integrado por Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, no crea una fiscalidad específica para las compañías digitales, pero pretende responder a los desafíos que plantean en términos de igualdad ante el impuesto y de erosión de las bases de recaudación.

El impuesto no está definido todavía y se ha encargado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tenga lista su "arquitectura" en enero, de forma que se pueda tomar una decisión definitiva antes de finales de 2020.



Pese a todo, el ministro francés, Bruno Le Maire, que hizo de anfitrión en el encuentro de dos días en Chantilly, al norte de París, con sus homólogos no dudó en hablar de "un gran avance" para "una fiscalidad más justa y más eficaz".



Le Maire reconoció el esfuerzo del G7 en adoptar "un enfoque coordinado, multilateral y más constructivo", tras las amenazas de sanción lanzadas esta misma semana por la Administración estadounidense contra París por el impuesto que Francia ha creado para los gigantes de internet, casi todos estadounidenses.



El objetivo de esa llamada tasa al grupo GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), que Francia no logró generalizar a comienzos de año para el conjunto de la Unión Europea pese al apoyo firme de otros socios como España, es precisamente poner presión para que la comunidad internacional asiente una base fiscal común.



Pese a que Estados Unidos se sintió directamente aludido, como lo evidencia el procedimiento de sanción abierto a Francia, Le Maire reiteró este jueves que ese impuesto nacional "no ataca a ningún país en particular" y que se retirará en cuanto haya otro a escala internacional que lo sustituya.

Los Ministros también enviaron un mensaje de firmeza en dirección a Libra, el proyecto de Facebook de crear su propia criptomoneda, al manifestar de forma unánime "fuertes inquietudes" al respecto.



A su juicio, Libra "plantea serios problemas" tanto técnicos como políticos. En primer lugar porque la red social no ha presentado ninguna disposición para garantizar que Libra cumplirá las reglas de lucha contra el blanqueo o contra la financiación del terrorismo, pero tampoco para la protección de datos personales o para salvaguardar los derechos de los ahorradores.



"No podemos aceptar que entidades privadas pongan en marcha sus propias monedas sin las obligaciones", dijo Le Maire. La voluntad de actuar rápido ante una iniciativa que entraña riesgos para el sistema financiero se traducirá en las propuestas que hará el próximo otoño el grupo de trabajo creado sobre las criptomonedas y que dirige el francés Benoît Coeuré, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Efe

@TecnosferaET