“Me llegó un mail de mi yo del pasado”, así inició una influencer su video que tiene miles de comentarios sobre lo mismo.



Resulta que Bianca Curia, más conocida como Somatina, en 2016 usó una página llamada FutureMe y se mandó un mail que le llegó solo hasta este 2023.

Las fotografías, las cápsulas del tiempo y las urnas de cristal son inventos que el ser humano ha hecho con la necesidad de poder recordar. De hecho, desde hace varios años, se creó una página llamada FutureMe.



Este portal le ha permitido a millones de personas escribirse a su yo del futuro, recordar algunas cosas y mencionarle otras que pensó conseguir en ese tiempo.



Lo increíble de esto son las anécdotas que ha dejado en los internautas, pues muchos lograron lo que querían, otros se sintieron frustrados y otros solo se rieron del tiempo que ha pasado.

¿Qué es 'Microsoft Security Copilot' y por qué es necesario tenerla?

FutureMe es una cápsula del tiempo. Foto: iStock

Un recordatorio y una charla con el pasado

Así como Somatina, miles de internautas compartieron sus anécdotas en los comentarios. Algunos de ellos fueron:



“A mí llegó hace unas semanas. La escribí a los 13 para cuando cumpliera 18, era de predicciones y metas que no cumplí ni una sola”, señaló el internauta.



"Yo una vez a los 17/18 años escribí en un cuaderno todas mis metas que tenía que cumplir por años. Tipo: 2018, estudiar japonés, ahorrar dinero para ir en las olimpiadas de 2020, rendir para tener certificado nivel alto de japonés 2021, recibirme de mi carrera 2022, trabajar. 2025 comprar coche. ¿Adivinen qué? 2023 y estoy haciendo la tesis aún, no fui a las olimpiadas, solo sé saludar en japonés, no compre coche y lo más caro que pude comprar hasta ahora con mi propio dinero fue un aspirador”, contó una persona.

Elon Musk pide a investigadores pausar experimentos de Inteligencia Artificial

“Acabo de acordarme que hace 3 años me envié una; en otros 2 añitos les cuento qué decía”, dijo otra persona.

Una carta al futuro

Así puede escribirse en FutureMe. Foto: iStock

Si está pensando en realizar una de estas cartas, lo que debe hacer es ingresar a la página principal (https://www.futureme.org/). Allí tendrá el espacio para redactar su misiva. Al lado derecho, encontrará los plazos de tiempo; es decir, si quiere que su carta llegue dentro de 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años o 10 años. Luego, escriba su correo y por último envié el e-mail.

¿El sitio web Cuevana es legal? Aclaramos sus dudas

Así se ve el portal de FutureMe Foto: FutureMe

De acuerdo con la página oficial, FutureMe es ideal para “revivir recuerdos con detalles vívidos, reconocer el crecimiento y los logros, establecer metas para el futuro y ordenar tu mente para encontrar algo de espacio mental”.



Una vez más la tecnología vuelve a sorprender. Así que anímese a escribirle a su yo del futuro para que en unos años pueda recordar a su yo del pasado.

Usted podrá elegir el lapso de tiempo. Foto: iStock

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

